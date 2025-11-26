إطلاق منصة استثمارية في قطر تستهدف شركات الذكاء الاصطناعي

الدوحة ـ على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في الدوحة، وبدعم إستراتيجي من بنك قطر للتنمية، أطلق أول إستوديو لبناء الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في قطر، في خطوة تعد من أبرز التحركات الاستثمارية في منظومة التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة.

ويهدف الإستوديو إلى تحويل تحديات القطاعات الاقتصادية الحيوية في الجنوب العالمي إلى شركات قابلة للنمو والتوسع، اعتمادا على نموذج جديد في الاستثمار الجريء يدمج بين رأس المال والخبرة التشغيلية المتقدمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي حديثها للجزيرة نت، قالت فاطمة علي الخاطر، الشريكة في منصة بناء المشاريع التابعة لشركة يوتوبيا والمدعومة من جهاز قطر للاستثمار إن تأسيس الإستوديو يأتي ضمن رؤية طويلة الأمد تهدف إلى "بناء شركات حقيقية، يقودها خبراء متخصصون قادرون على حل مشكلات معقدة في قطاعات أساسية، وليس مجرد إطلاق برامج ريادة أعمال تقليدية".

تجاوز البرامج التقليدية

وتوضح الخاطر أن الإستوديو يستهدف المبتكرين غير التقليديين ممن يمتلكون خبرة واسعة في القطاعات عالية النمو، لكنهم غالبا ما يجدون صعوبة في الحصول على الدعم المناسب من صناديق الاستثمار التقليدية.

وتقول: "نحن لا نعمل كنموذج مسرعات الأعمال، بل نتعاون مع مؤسسين خبراء حددوا مشكلات دقيقة في قطاعات مثل البنية التحتية، الطاقة، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي العميق، ونوفر لهم دعما عمليا يسمح بتحويل خبراتهم إلى شركات قابلة للتوسع".

ويستفيد المؤسسون من نظام (UTOPIA OS)، وهو نظام تشغيل معياري للذكاء الاصطناعي مصمم لتسريع بناء المنتجات واختبارها والتوسع فيها، ليقلص رحلة الانتقال من الفكرة إلى الجولة التمويلية التأسيسية إلى أقل من 24 شهرا.

يقدم الإستوديو، بحسب الخاطر، حزمة دعم تتجاوز التمويل التقليدي، وتشمل:

رأس مال تأسيسي من صناديق الاستثمار الجريء.

بنية تقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي.

دعم في النمو والتسويق والتوسّع التجاري.

الوصول إلى الأسواق الناشئة من خلال شبكات يوتوبيا في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا .

وأفريقيا مساحات مكتبية وخدمات لوجستية للمؤسسين الذين ينوون الانتقال إلى قطر.

إمكانية الوصول إلى رأس المال وحوافز حكومية عبر بنك قطر للتنمية.

وتضيف الخاطر: "هدفنا هو تسريع بناء الشركات عبر تزويد المؤسسين ببيئة متكاملة تتيح لهم التركيز على تطوير منتجات جاهزة للسوق بدلا من الانشغال بالعقبات التشغيلية".

ويعتمد الإستوديو على تحديد مجالات محددة تشكل فرصا كبرى في الاقتصاد العالمي، ويسميها "مجموعات العمل الميداني" أو PODs، وتشمل:

البنية التحتية الرقمية.

صيانة مراكز البيانات.

السحابات الجديدة.

الطاقة والبرمجيات.

الحلول الهندسية لمنع تآكل البنية التحتية.

الجراحة والكيمياء والهندسة المتقدمة.

الأمن السيبراني والتكنولوجيا العميقة.

وتقول الخاطر إن الإستوديو "يبحث عن خبراء يملكون فهما دقيقا لمشكلاتهم ولا يحتاجون إلى تعلم السوق من الصفر، بل هم مستعدون لتحويل التحديات إلى فرص استثمارية".

يعمل الإستوديو حاليا مع أول مجموعة من رواد الأعمال، ويستهدف استقطاب مؤسسين من قطر والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والأسواق الناشئة الأخرى.

ويهدف إلى تطوير 140 فكرة مشروع، ودعم أكثر من 50 شركة ناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر مراحل ما قبل التأسيس والتمويل التأسيسي وما قبل التشغيل الأول.

تشكل استضافة النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC25 خطوة مهمة ضمن أجندتنا الرقمية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز مسيرة التحول الرقمي. نرحب بجميع المشاركين في المؤتمر، ونتطلع إلى ترسيخ شراكات استراتيجية ترسم ملامح اقتصاد رقمي أكثر تنافسية وتقدمًا. pic.twitter.com/PtCZayda1x — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) November 25, 2025

بناء منظومة اقتصادية متكاملة

تؤكد الخاطر أن هذه المبادرة تمثل "إشارة واضحة إلى جدية قطر في بناء منظومة ابتكار حقيقية قائمة على الذكاء الاصطناعي"، موضحة أن البيئة الاقتصادية في البلاد أصبحت أكثر جاذبية للخبراء والمستثمرين الباحثين عن منصة انطلاق عالمية.

وتقول: "التقينا بالفعل بعدد من الخبراء والمؤسسين الذين يخططون لاتخاذ الدوحة مقرا لبدء شركاتهم، ونحن نعمل معهم لبناء بيئة ناضجة لريادة الأعمال".

وترى الخاطر أن دمج الإستوديو مع صناديق يوتوبيا الإقليمية، إلى جانب الدعم الحكومي في قطر، سيخلق نموذجا استثماريا قادرا على قيادة موجة جديدة من الشركات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في الجنوب العالمي.

يمثل "الإستوديو" محاولة جادة لإعادة تشكيل علاقة الاستثمار الجريء بالاقتصادات الناشئة، عبر التركيز على الخبرة العميقة بدلا من رواد الأعمال التقليديين، وعلى التقنية المصممة خصيصا بدلا من الحلول العامة، وفي الوقت نفسه بناء جيل جديد من شركات الذكاء الاصطناعي القادرة على التوسع عالميا من قطر.

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لحاضنات الأعمال والاستثمار الجريء في بنك قطر للتنمية محمد العمادي، إن الإستوديو يجسد إستراتيجية بنك قطر للتنمية، الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار.

وأضاف أن الإستوديو يمكن المؤسسين المحليين والدوليين الذين يتمتعوا بالمواهب الفنية من تحويل التحديات المعقدة والصعبة إلى شركات قابلة للتطوير تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن المنصة تضيف بعدا جديدا بالغ الأهمية إلى منظومة ريادة الأعمال في قطر، وتعزز مكانة الدولة كمركز للتكنولوجيا الرائدة في المنطقة.