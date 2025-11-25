اقتصاد|نقود وعملات|سوريا

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات الثلاثاء

DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 24: A man holds a stack of Syrian pounds after exchanging U.S dollars at the Central Bank Of Syria on December 24, 2024 in Damascus, Syria. On December 8, rebel forces in Syria retook the capital and several other cities from longtime ruler Bashar al-Assad, who fled the country for Moscow. The fall of the Assad regime marks a new chapter for Syria, which has been mired in a multi-party civil war since 2011, sparked by the Arab Spring uprisings. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
رجل يحمل رزما من الليرات السورية بعد صرف دولارات أميركية في مصرف سوريا المركزي (غيتي)
Published On 25/11/2025
|
آخر تحديث: 14:51 (توقيت مكة)

حفظ

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق السوداء، في حين يثبت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

في دمشق وحلب وإدلب، تراجع سعر صرف الليرة السورية إلى 12 ألفا و25 ليرة عند الشراء من 12 ألفا مسجّلة مساء أمس الاثنين، وانخفض السعر عند البيع إلى 12 ألفا و75 ليرة من 12 ألفا و50.

أما في الحسكة، فاستقر سعر صرف الليرة عند 12 ألفا و275 ليرة للدولار عند الشراء و12 ألفا و325 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية في البنوك

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 24: A woman holds a stack of Syrian pounds after exchanging U.S dollars at the Central Bank Of Syria on December 24, 2024 in Damascus, Syria. On December 8, rebel forces in Syria retook the capital and several other cities from longtime ruler Bashar al-Assad, who fled the country for Moscow. The fall of the Assad regime marks a new chapter for Syria, which has been mired in a multi-party civil war since 2011, sparked by the Arab Spring uprisings. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
امرأة تحمل رزما من الليرات السورية بعد صرف دولارات أميركية في مصرف سوريا المركزي (غيتي)

سوريا تعود إلى نظام "سويفت"

بعث مصرف سوريا المركزي الخميس الماضي أول رسالة "سويفت" (SWIFT) إلى الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) في نيويورك، في إطار رفع العقوبات عن سوريا.

ونقلت رويترز عن حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية قوله "أرسلنا (رسالة) تحية إلى جميع البنوك الدولية المراسلة. وبدأنا بالاحتياطي الفدرالي.. نقول لهم إننا عدنا إلى النظام المالي الدولي، ونتطلع إلى علاقات تجارية طويلة الأمد".

وتحتاج سوريا إلى إجراء تحويلات مع المؤسسات المالية الغربية من أجل إدخال مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الذي دمرته الحرب.

المصدر: الجزيرة

إعلان