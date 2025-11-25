تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات الثلاثاء

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق السوداء، في حين يثبت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

في دمشق وحلب وإدلب، تراجع سعر صرف الليرة السورية إلى 12 ألفا و25 ليرة عند الشراء من 12 ألفا مسجّلة مساء أمس الاثنين، وانخفض السعر عند البيع إلى 12 ألفا و75 ليرة من 12 ألفا و50.

أما في الحسكة، فاستقر سعر صرف الليرة عند 12 ألفا و275 ليرة للدولار عند الشراء و12 ألفا و325 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية في البنوك

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

سوريا تعود إلى نظام "سويفت"

بعث مصرف سوريا المركزي الخميس الماضي أول رسالة "سويفت" (SWIFT) إلى الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) في نيويورك، في إطار رفع العقوبات عن سوريا.

ونقلت رويترز عن حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية قوله "أرسلنا (رسالة) تحية إلى جميع البنوك الدولية المراسلة. وبدأنا بالاحتياطي الفدرالي.. نقول لهم إننا عدنا إلى النظام المالي الدولي، ونتطلع إلى علاقات تجارية طويلة الأمد".

وتحتاج سوريا إلى إجراء تحويلات مع المؤسسات المالية الغربية من أجل إدخال مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الذي دمرته الحرب.