انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء حيث طغت توقعات بتخمة في المعروض خلال 2026، مع مخاوف استمرار تأثر الخام الروسي بالعقوبات في ظل عدم حسم المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الأوكرانية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 0.82% إلى 92.85 دولارا للبرميل، في وقت كتابة التقرير، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.78% ليسجل 85.38 دولارا.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 1.3% أمس الاثنين مع تزايد الشكوك حول اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية، مما قلل من التوقعات بتدفق إمدادات الخام الروسي دون قيود.

ورغم قلق المتعاملين بشأن الشحنات الروسية، فإن التوقعات العامة لتوازنات العرض والطلب للعام المقبل تميل إلى حدوث وفرة في العرض.

وقالت كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا، بريانكا ساشديفا في مذكرة اليوم الثلاثاء: "على الأمد القصير، يتمثل الخطر الرئيسي في زيادة المعروض، وتبدو مستويات الأسعار الحالية ضعيفة".

وبسبب العقوبات الجديدة المفروضة على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل، والقواعد التي تمنع بيع المنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي إلى أوروبا، قلصت بعض شركات التكرير الهندية مشترياتها من الخام الروسي، خاصة شركة ريلاينس الخاصة.

وفي ظل محدودية خيارات المبيعات، تتطلع روسيا إلى زيادة الصادرات إلى الصين.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في منتدى أعمال صيني روسي في العاصمة الصينية إن موسكو وبكين تناقشان سبل زيادة صادرات النفط الروسي إلى الصين.

ولا يزال محللو السوق يركزون بشكل عام على احتمال حدوث اختلالات أوسع في العرض والطلب.

وقال دويتشه بنك في مذكرة أمس الاثنين إنه يتوقع فائضا في النفط الخام لعام 2026 لا يقل عن مليوني برميل يوميا، مضيفا أنه لا يوجد مسار واضح للعودة إلى العجز حتى بحلول عام 2027.

وقال المحلل مايكل هسويه "لا يزال المسار المستقبلي حتى عام 2026 مسارا هبوطيا".

الذهب يرتفع

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، إثر تعليقات تميل إلى التيسير النقدي من صناع للسياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، مما يعني احتمال خفض الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.15% إلى 4129.3 دولارا للأوقية (الأونصة) في وقت إعداد هذا التقرير، بعد أن زاد خلال اليوم إلى 4155.89 دولارا وهو أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وزادت أسعار الذهب 1.8% أمس الاثنين.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.65% إلى 4120.80 دولارا للأوقية.

ونقلت رويترز عن كبير محللي السوق لدى أواندا، كيلفن وونغ: "الذهب يتحرك وفقا لتوقعات خفض سعر الفائدة… وبما أن التوقعات ارتفعت (بسرعة)، فقد تسبب ذلك في انتعاش أسعار الذهب".

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ"سي إم إي، فإن المستثمرين يتوقعون حاليا بنسبة 81% خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول ارتفاعا من 40% الأسبوع الماضي.

وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ومن المقرر أن تصدر هذا الأسبوع بيانات اقتصادية رئيسية تأجلت بسبب الإغلاق الحكومي، من بينها مبيعات التجزئة الأميركية وطلبات إعانة البطالة وبيانات أسعار المنتجين، ومن المتوقع أن توفر هذه البيانات المزيد من الوضوح بشأن المسار الذي سيتبناه البنك المركزي الأميركي بشأن خفض الفائدة.

وصمد الدولار قرب أعلى مستوى له في 6 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، مما يحد من مكاسب الذهب المقوم بالعملة الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها كالتالي: