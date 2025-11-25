الصين تطلب من شركات الطيران تمديد خفض رحلاتها إلى اليابان

أصدرت حكومة الصين تعليمات لشركات الطيران في البلاد بتخفيض عدد الرحلات الجوية إلى اليابان حتى مارس/آذار 2026، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة، مما يشير إلى استعداد بكين لخلاف طويل الأمد بين البلدين.

وصدر القرار الأسبوع الماضي بعد أن أثارت تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان غضب الصين، وقبل المكالمات الهاتفية المتتالية التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الاثنين- مع نظيره الصيني شي جين بينغ ومع الزعيمة اليابانية المُنصبة حديثا.

وحسب بلومبيرغ، طُلب من شركات الطيران إجراء هذه التغييرات "في الوقت الحالي"، مما يشير إلى أن الوضع قد يتغير تماشيا مع التطورات الدبلوماسية.

ويُصادف نهاية مارس/آذار المقبل التغيير بين جداول رحلات الطيران العالمية في فصل الشتاء وفصل الصيف.

السفر إلى اليابان

تراجعت حركة السفر من الصين إلى اليابان بالفعل في أعقاب تحذير بكين للمواطنين من السفر، ويضمن مرسومها لشركات الطيران استمرار هذا التراجع حتى رأس السنة القمرية الجديدة، وهي فترة ذروة للإنفاق الصيني في الخارج.

وأفادت المصادر بأن شركات الطيران مُنحت حرية اختيار الرحلات التي ستلغيها وعددها.

وحسب بيانات من "تشاينا تريدينغ ديسك" لأبحاث سوق السفر في الصين، فإن إلغاءات الحجوزات من قبل السياح المحتملين تمتد بالفعل حتى أبريل/نيسان 2026.

وقال سوبرامانيا بهات الرئيس التنفيذي لتشاينا تريدينغ ديسك: "ما بدأ كصدمة نهاية العام، يمتد الآن إلى العام المقبل.. هذا يشير إلى أن التوقعات في تراجع مستمر، وأن العديد من المسافرين لم يعودوا يعتبرون هذا الأمر مجرد عثرة عابرة".

وانخفض عدد الرحلات الجوية من الصين إلى اليابان المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل بأكثر من 20% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويتوقع بهات إلغاء أكثر من 50% من الرحلات حتى نهاية العام.

إعلان

وتم إلغاء ما لا يقل عن 12 مسارا من المدن الصينية، بما في ذلك شنغهاي وقوانغتشو ونانجينغ، إلى وجهات يابانية شهيرة مثل ناغويا وفوكوكا وسابورو، ومن المرجح أن يتم إلغاء المزيد، على حد قوله.

خسارة اليابان

تقدر تشاينا تريدينغ ديسك أن اليابان ستخسر ما يصل إلى 1.2 مليار دولار من إنفاق الزوار بين الآن ونهاية العام بسبب إلغاء السياح الصينيين رحلاتهم، وقال بهات إنه إذا استمرت الإلغاءات بهذه الوتيرة حتى عام 2026، فقد يصل إجمالي الخسارة إلى 9 مليارات دولار.

ومن بين شركات الطيران في البر الرئيسي ، تُعد شركة "تشاينا إستيرن إيرلاينز" الأكثر تضررا من تراجع الطلب، إذ تُشغل ما يقرب من 16 ألف رحلة سنويا إلى اليابان.

ومن التغييرات التي أجرتها شركات الطيران الصينية، أنها نفذت سلسلة من التخفيضات الأسبوعية المخصصة، أو خفضت رحلاتها إلى طائرات أصغر ذات ممر واحد من طائرات عريضة البدن ذات حجم أكبر، وفقا لبيانات أيروروتس.