وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، اليوم الاثنين، عقود مشروع تطوير وتوسعة وتشغيل مطار دمشق الدولي مع ائتلاف دولي بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية، وبمشاركة شركات جينكيس وكاليون التركيتين، وإستس الأميركية، باستثمارات 4 مليارات دولار.

وحسب بيان لشركة أورباكون، سيُعيد هذا الاستثمار -وهو الأكبر في تاريخ سوريا- رسم ملامح مستقبل مطار دمشق الدولي بتوسيع سعته الاستيعابية إلى 31 مليون مسافر سنويًا.

يشمل المشروع تطوير محطات ركاب جديدة، وتحسينات كبيرة للبنية التحتية الجوية والأرضية، وأنظمة لوجيستية وشحن متطورة، كما يُقدّم تجربة سفر مُحسّنة بالكامل، تضمّ وسائل راحة حديثة، ومناطق تجارية مُعاد تصميمها، وأنظمة حركة ذكية، ومنطقة حرة عالمية المستوى تضمّ مطاعم ومقاهي وعلامات تجارية عالمية.

وسيتمّ رفع الكفاءة التشغيلية من البوابات الإلكترونية المتطورة وتقنيات الجيل التالي الذكية.

ومن المتوقع، حسب وكالة الأنباء السورية سانا، أن ترتفع الطاقة الاستيعابية لمطار دمشق الدولي إلى 6 ملايين مسافر سنويا مع نهاية عام 2026، عقب استكمال تطوير المبنيين 1 و2.

كما يجري العمل على إنشاء المبنى الجديد (تيرمنال 3) وفق 3 مراحل متتالية، تبدأ بزيادة 10 ملايين مسافر سنوياً ليصل الإجمالي إلى 16 مليوناً خلال 3 سنوات، ثم تُضاف طاقتان جديدتان بواقع 7.5 ملايين مسافر في كل من المرحلتين الثانية والثالثة.

ويوفر المشروع أكثر من 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز دور المطار كمركز إقليمي متكامل، ويدعم التجارة والسياحة والخدمات اللوجيستية، كما يمثل خطوة محورية في إعادة تأهيل وتطوير قطاع الطيران السوري.

وسيكون المطار الجديد من تصميم وإشراف شركة هيسكو العالمية، ويتضمن إنشاء فندق 5 نجوم ضمن منطقة المطار لتلبية احتياجات المسافرين وشركات الطيران وتعزيز تجربة الضيافة المتكاملة.

ويشمل الاتفاق تمويلا مخصصا لشراء طائرات بقيمة 250 مليون دولار، لدعم أسطول الطيران وتعزيز القدرة التشغيلية على المسارات الإقليمية والدولية.