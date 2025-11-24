اقتصاد|نقود وعملات|سوريا

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الصباحية

epa12098652 A person counts Syrian banknotes at an exchange in Damascus, Syria, 14 May 2025. The value of the Syrian pound rose to about 8,000 per dollar after US President Donald Trump announced the lifting of sanctions on Syria during his visit to Riyadh, Saudi Arabia, for the Saudi-US Investment Forum. EPA-EFE/MOHAMMED AL RIFAI
إحدى الصرافات في العاصمة السورية (الأوروبية)
Published On 24/11/2025
|
آخر تحديث: 15:08 (توقيت مكة)

حفظ

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الصباحية في السوق الموازية -اليوم الاثنين- في حين واصل المصرف المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية بالسوق الموازية

  • في دمشق وحلب وإدلب تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 11 ألفا و940 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و920 ليرة مسجلة مساء أمس، وعند البيع تراجع السعر إلى 11 ألفا و990 ليرة من 11 ألفا و970 ليرة.
  • في الحسكة استقر سعر صرف الليرة السورية عند 12 ألفا و150 ليرة عند الشراء و12 ألفا و200 ليرة عند البيع.

سعر الدولار بالتعاملات الرسمية

يواصل المصرف المركزي تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 11 ألفا عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

DAMASCUS, SYRIA - JUNE 17: A worker carries boxes full of Syrian Pounds in 5000 pound notes (worth around 50 cents each) in the Central Bank of Syria on June 17, 2025 in Damascus, Syria. Syria will be reconnected to the international SWIFT payment system within weeks, marking a major step in the country's attempt to revive its economy and reintegrate with global markets after more than a decade of war and isolation. (Photo by Ed Ram/Getty Images)
تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 11 ألفا و940 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و920 ليرة (غيتي إيميجز)

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

  • في دمشق وحلب وإدلب تراجع سعر صرف الليرة بنسبة 0.38% إلى 13 ألفا و772 ليرة عند الشراء و13 ألفا و834 ليرة عند البيع.
  • في الحسكة استقر سعر الصرف عند 13 ألفا و985 ليرة عند الشراء و14 ألفا و47 ليرة عند البيع.

سوريا تعود إلى نظام سويفت

يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي بعث الخميس الماضي أول رسالة "سويفت" (SWIFT) إلى بنك الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) في نيويورك، في إطار رفع العقوبات عن سوريا.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ونقلت رويترز عن حاكم "المركزي" عبد القادر الحصرية، قوله "أرسلنا (رسالة) تحية إلى جميع البنوك الدولية المراسلة. وبدأنا بالاحتياطي الفدرالي.. نقول لهم إننا عدنا إلى النظام المالي الدولي، ونتطلع إلى علاقات تجارية طويلة الأمد".

وتحتاج سوريا إلى إجراء تحويلات مع المؤسسات المالية الغربية من أجل إدخال مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الذي دمرته الحرب.

المصدر: الجزيرة

إعلان