تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الصباحية في السوق الموازية -اليوم الاثنين- في حين واصل المصرف المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية بالسوق الموازية

في دمشق وحلب وإدلب تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 11 ألفا و940 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و920 ليرة مسجلة مساء أمس، وعند البيع تراجع السعر إلى 11 ألفا و990 ليرة من 11 ألفا و970 ليرة.

في الحسكة استقر سعر صرف الليرة السورية عند 12 ألفا و150 ليرة عند الشراء و12 ألفا و200 ليرة عند البيع.

سعر الدولار بالتعاملات الرسمية

يواصل المصرف المركزي تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 11 ألفا عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

في دمشق وحلب وإدلب تراجع سعر صرف الليرة بنسبة 0.38% إلى 13 ألفا و772 ليرة عند الشراء و13 ألفا و834 ليرة عند البيع.

في الحسكة استقر سعر الصرف عند 13 ألفا و985 ليرة عند الشراء و14 ألفا و47 ليرة عند البيع.

سوريا تعود إلى نظام سويفت

يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي بعث الخميس الماضي أول رسالة "سويفت" (SWIFT) إلى بنك الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) في نيويورك، في إطار رفع العقوبات عن سوريا.

ونقلت رويترز عن حاكم "المركزي" عبد القادر الحصرية، قوله "أرسلنا (رسالة) تحية إلى جميع البنوك الدولية المراسلة. وبدأنا بالاحتياطي الفدرالي.. نقول لهم إننا عدنا إلى النظام المالي الدولي، ونتطلع إلى علاقات تجارية طويلة الأمد".

وتحتاج سوريا إلى إجراء تحويلات مع المؤسسات المالية الغربية من أجل إدخال مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الذي دمرته الحرب.