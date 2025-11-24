صادرات أميركا الشمالية ترفع أسعار شحن الغاز المسال

ارتفعت أسعار الشحن الفوري لناقلات الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ، واستقطبت الصادرات القياسية من أميركا الشمالية المزيد من السفن، حسب بلومبيرغ.

وقفزت كلفة استئجار سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا بنحو 12% يوم الجمعة الماضي، لتصل إلى 130 ألفا و750 دولارا يوميا، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، وفق بيانات شركة سبارك كوموديتيز.

وزادت الأسعار منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول مع تزايد الإنتاج من المشاريع الجديدة في أميركا الشمالية، مما يتطلب المزيد من السفن لتوصيل الوقود فائق التبريد إلى العملاء، بما في ذلك في آسيا.

مزيد من الارتفاعات

يبدو أن ثمة مزيدا من فرص الارتفاع في الأسعار، وتم استئجار سفينة بأكثر من 150 ألف دولار يوميا لرحلة عبر المحيط الأطلسي تبدأ في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الثاني، حسبما نقلت بلومبيرغ عن تجار مطلعين على الأمر.

وارتفع متوسط ​​صادرات الغاز الطبيعي المسال في أميركا الشمالية على مدار 30 يوما إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس، بزيادة تُقارب 50% على أساس سنوي، وفقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبيرغ.

ويُعدّ ارتفاع أسعار الشحن بمثابة تحوّل بعد أن عانى السوق من ركود معظم العام بسبب فائض السفن.

مع ذلك، دفع هذا الارتفاع بعض مشتري الغاز الطبيعي المسال إلى تأجيل عمليات التحميل في حوض المحيط الأطلسي، وفقا لشركة سبارك كوموديتيز.

وفي سياق منفصل، وصلت كلفة استئجار ناقلة في المحيط الهادي إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام.