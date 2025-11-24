الذهب والنفط يتراجعان مع ارتفاع الدولار ومحادثات سلام أوكرانيا

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 6 أشهر وتراجع احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر/كانون الأول من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.07% إلى 4051.48 دولارا للأوقية (الأونصة)، في وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن كان تراجع إلى 4040.33 دولارا خلال التعاملات المبكرة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.5% إلى 4058.90 دولارا للأوقية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر تقريبا يوم الجمعة، بعد أن كشفت مؤشرات عن نمو أسرع للوظائف الأميركية في سبتمبر/أيلول، إضافة إلى ترجيحات بأن البنك المركزي الأميركي قد يتوقف مؤقتا عن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، الذي تأخر بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية، يوم الخميس أن الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر/أيلول ارتفعت بمقدار 119 ألف وظيفة، أي أكثر من ضعف الزيادة المقدرة بنحو 50 ألف وظيفة.

وفي الوقت نفسه، تراجع نشاط المصانع الأميركية إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار الواردات، مما أدى إلى كبح الطلب.

ووفقا لأداة فيدوتش التابعة لسي إم إي، انخفضت احتمالية خفض سعر الفائدة الشهر المقبل إلى 69% اليوم الاثنين، بعد أن قفزت إلى 74% في الجلسة السابقة.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدا، إلى الصعود في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها كالتالي:

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.23% إلى 50.15 دولارا للأوقية.

زاد البلاتين 1.96% إلى 1545.11 دولارا.

ارتفع البلاديوم 0.74% إلى 1392.46 دولارا للأوقية.

النفط

تراجعت أسعار النفط لتواصل خسائرها التي تكبدتها الأسبوع الماضي، مع اقتراب محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا من التوصل إلى حل وارتفاع الدولار الأميركي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.32% إلى 62.35 دولارا للبرميل، وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 0.4% إلى 57.84 دولارا للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 3% الأسبوع الماضي وبلغا أدنى مستوياتهما منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول، إذ شعر المتعاملون في السوق بالقلق من أن اتفاق السلام الروسي الأوكراني قد يرفع العقوبات المفروضة على موسكو ويغرق السوق بإمدادات كانت خاضعة للعقوبات.

وكتب توني سيكامور المحلل في "آي جي" في مذكرة "كانت عمليات البيع ناجمة بشكل رئيسي عن دفع الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب القوي لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، والذي تعتبره الأسواق مسارا سريعا لفتح إمدادات روسية كبيرة".

وأضاف أن التحركات نحو التوصل إلى اتفاق سلام تفوق بكثير التعطيل على المدى القريب من العقوبات الأميركية على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة. وأدت العقوبات إلى تجميد ما يقرب من 48 مليون برميل من النفط الخام الروسي في البحر.

وقالت الولايات المتحدة وأوكرانيا أمس الأحد إنهما أحرزتا تقدما خلال محادثاتهما بشأن خطة سلام تتطلب تنازل كييف عن أراض والتراجع عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وحدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موعدا نهائيا يوم الخميس المقبل، على الرغم من أن القادة الأوروبيين يضغطون من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل.

ويمكن أن يؤدي اتفاق السلام إلى التراجع عن العقوبات التي كبحت صادرات النفط الروسية. وكانت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة في عام 2024، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

كما أدى التهديد بوصول المزيد من النفط إلى السوق وحالة الضبابية بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى كبح شهية المستثمرين.

ومع ذلك، زادت احتمالية خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد أن اقترح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك جون وليامز خفضها "على المدى القريب".

واتجه الدولار نحو تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي له في 6 أسابيع مع وصول مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أواخر مايو/أيار، وتؤدي قوة الدولار الأميركي إلى ارتفاع أسعار النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.