الأسواق تستعد لعمليات تصحيح.. والدولار يُظهر صلابة

برزت خلال جلسات "منتدى الاقتصاد الجديد" الذي تنظّمه بلومبيرغ سنويا في سنغافورة تحذيرات صريحة من كبار التنفيذيين والمصرفيين العالميين بشأن احتمالات تصحيح مؤلم في أسواق الأسهم، إلى جانب توقعات واسعة باستمرار قوة الدولار في وجه الضغوط العالمية.

وتُظهر خلاصات المنتدى -وفق ما نقلته بلومبيرغ- أن النقاشات تركّزت على تقييمات الأسهم المرتفعة، وعلى مستقبل التجارة الآسيوية، وعلى موقع الدولار في النظام المالي العالمي.

تحذيرات من تراجع الأسهم

أكثر الرسائل حزما جاءت من جون وولدرون، رئيس "غولدمان ساكس"، الذي قال في مقابلة مع بلومبيرغ إن على المستثمرين أن "يستعدوا لمزيد من التراجع" في الأسواق، مضيفا أن "العوامل الفنية تميل أكثر نحو الحماية والمزيد من الهبوط".

وتشير بلومبيرغ إلى أن المستثمرين تلقّوا "إشارة مبكرة" على هذا التراجع، بعدما هبط مؤشر ناسداك بنحو 3.1% هذا الأسبوع، وسط قلق من "التقييمات المبالغ فيها، خصوصا في أسهم الذكاء الاصطناعي".

كما شاركت أدينا فريدمان، الرئيسة التنفيذية لبورصة ناسداك، في نقاشات المنتدى، مؤكدة أن البورصة تعمل على "آلية إدراج مزدوجة" بالتعاون مع بورصة سنغافورة بهدف تعزيز السيولة وجذب شركات التكنولوجيا.

القلق يتصاعد في ممرات المنتدى

وتذكر بلومبيرغ أن أروقة فندق "كابيلا سنغافورة" امتلأت بـ"البدلات السوداء" ومناقشات محمومة حول "الانتفاخ" في أسواق الأسهم وإمكان انفلاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وفي مقابل النظرة المتشائمة، قدّم جورج الزهيري، الرئيس التنفيذي لـ"إتش إس بي سي"، رؤية أكثر تفاؤلا، قائلا إن توجه "آسيا تشتري من آسيا" يشكّل "اتجاها حديثا" يدعم الاستثمار والتوظيف في المنطقة.

الدولار.. هيمنة مستمرة على الرغم من الجدل

النقاش حول الدولار كان الأكثر حضورا على المنصة، وفق بلومبيرغ، وقد أكد كبار التنفيذيين أنه لا بديل حقيقيا للعملة الأميركية حاليا.

إعلان

وجاءت أبرز التصريحات كما يلي:

جون ستودزنسكي من "بيمكو": "لا يوجد ما ينافس الدولار كعملة احتياطية في المدى القريب".

جيني جونسون، الرئيسة التنفيذية لـ"فرانكلين تمبلتون": "الحديث ليس عن نهاية هيمنة الدولار، بل عن مقدار ما سيتم اقتطاعه منها".

ليم تشاو كيات، الرئيس التنفيذي لـ"جي آي سي": "ذلك احتمال بعيد جدا ما لم ينهَر الأساس الذي يقوم عليه النظام الأميركي".

وتشير بلومبيرغ إلى أن مؤشر الدولار الأميركي ارتفع أكثر من 3% منذ أدنى مستوياته في سبتمبر/أيلول، ما يختبر حتى أكثر المتشائمين قدرة على التشكيك بقوة العملة.

سنغافورة في قلب العاصفة المالية

ويستعرض تقرير بلومبيرغ جانبا آخر من المنتدى عبر تصريحات رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ، الذي قال إن بلاده تستخدم "مصيدة ذباب ضخمة" لمحاصرة التدفقات المالية المشبوهة ضمن النظام المالي، مؤكدا أن حماية سمعة سنغافورة "كوجهة مالية موثوقة" هو ما يجعلها مستمرة في جذب الثروات العالمية.

ويشرح التقرير كيف أثار كشف قضايا غسل أموال بقيمة 2.3 مليار دولار في 2024 تدقيقا واسعا، تلته تحقيقات في قضايا أخرى تشمل "برنس هولدينغ غروب".

ويشير التقرير إلى أن الأصول المدارة في سنغافورة ارتفعت 12% العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 6.07 تريليونات دولار سنغافوري (4.6 تريليونات دولار أميركي).

آسيا في مركز التحولات العالمية

وتقول بلومبيرغ إن المنتدى، الذي استمر 3 أيام، جمع قادة عالميين لبحث مستقبل التجارة الآسيوية، والاستثمارات، وأسواق العملات.

وتشير إلى أن القلق من توترات التجارة بين أميركا والصين حضر بقوة، وأن التقارير المصاحبة للمنتدى شملت قصصا تتعلق بالجريمة المنظمة وغسل الأموال، ومراجعات لقطاع المطاعم، وتحليلات حول مستقبل الاستثمارات في التكنولوجيا.