إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية "لم تعد موجودة"

لم يعد لإدارة الكفاءة الحكومية الأميركية التي أسسها الرئيس دونالد ترامب أي وجود على الرغم من بقاء 8 أشهر على انتهاء فترة تفويضها، ما ينهي مبادرة أُطلقت بضجة كبيرة كرمز لتعهد ترامب بتقليص حجم الحكومة لكن المنتقدين يقولون إنها لم توفر نفقات تذكر.

ونقلت رويترز عن مدير مكتب شؤون الموظفين سكوت كوبور قوله هذا الشهر، ردا على سؤال عن وضع هذه الإدارة، إنها "لم تعد موجودة".

وأضاف أن الإدارة لم تعد "كيانا محوريا"، وذلك في أول تعليقات علنية من مسؤول في إدارة ترامب بشأن انتهاء عمل إدارة الكفاءة الحكومية.

نفذت الإدارة، التي تأسست في يناير/كانون الثاني، حملات على مستوى واشنطن في الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية لتقليص أعداد الموظفين في الهيئات الاتحادية سريعا وخفض ميزانياتها أو إعادة توجيه أعمالها حسب أولويات ترامب.

يتناقض إنهاء عمل إدارة الكفاءة الحكومية بشكل صارخ مع الجهود التي بذلتها الحكومة على نطاق واسع على مدى شهور للفت الانتباه إليها وسط ترويج من ترامب ومستشاريه ووزراء في الحكومة، في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لدور هذه الإدارة التي كان الملياردير إيلون ماسك مسؤولا عنها.

وذكرت إدارة الكفاءة الحكومية أنها خفّضت عشرات المليارات من الدولارات من النفقات لكن كان من المستحيل على أي خبراء ماليين من خارج الحكومة التحقق من ذلك لأن الإدارة لم تكشف عن الحسابات المفصلة لأعمالها.

"تفويض واضح"

وقالت ليز هيوستن، وهي متحدثة باسم البيت الأبيض، لرويترز: "مُنح الرئيس ترامب تفويضا واضحا للحد من الهدر والاحتيال وإساءة استغلال (الموارد) على مستوى الحكومة الاتحادية، وهو يواصل بهمة ونشاط الوفاء بهذا الالتزام".

لم يصرح مسؤولو إدارة ترامب علنا بأن إدارة الكفاءة الحكومية لم يعد لها وجود، حتى بعد خلاف ماسك مع ترامب في مايو/أيار، وغادر ماسك واشنطن منذ ذلك الحين.

مع ذلك، ألمح ترامب وفريقه إلى انتهاء عمل الإدارة منذ صيف هذا العام، على الرغم من أن الرئيس الأميركي وقّع أمرا تنفيذيا في وقت سابق يقضي باستمرار تفويض الإدارة حتى يوليو/تموز 2026.

وكثيرا ما تحدث ترامب خلال تصريحات صحفية عن الإدارة بصيغة الماضي.

ومنع ترامب منذ اليوم الأول في فترته الرئاسية الثانية الوكالات الاتحادية من تعيين موظفين جدد، مع استثناءات لوظائف اعتبرها فريقه ضرورية لتطبيق قوانين الهجرة وحماية السلامة العامة.

وقال ماسك، بعد فترة وجيزة من انتخاب ترامب، إن لديه تفويضا "لإلغاء" الكثير من اللوائح الحكومية، وجعل من هذا الإلغاء وإعادة هيكلة الحكومة استنادا إلى أدوات الذكاء الاصطناعي مبدأين أساسيين لإدارة الكفاءة الحكومية، إلى جانب شطب وظائف بالحكومة الاتحادية.

وعاد ماسك للظهور في واشنطن بالآونة الأخيرة، وحضر الأسبوع الماضي مأدبة عشاء في البيت الأبيض خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.