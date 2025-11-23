اقتصاد|نقود وعملات|سوريا

سعر الليرة السورية مقابل الدولار يتراجع في تعاملات بداية الأسبوع

موظفة أمام أكوام من الليرات السورية في قسم الصرافة بمصرف سوريا المركزي (غيتي)
موظفة أمام أكوام من الليرات السورية في قسم الصرافة بمصرف سوريا المركزي (غيتي)
تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات بداية الأسبوع الحالي في السوق السوداء في حين استقر سعر الصرف لدى مصرف سوريا المركزي.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

تراجع  سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و950 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و900 ليرة مسجلة أمس السبت، كما زاد سعر الصرف عند البيع إلى 12 ألف ليرة من 11 ألفا و950 ليرة.

في الحسكة تراجع سعر صرف الدولار إلى 12 ألفا و220 ليرة عند الشراء من 12 ألفا و100 ليرة مساء أمس، وانخفض السعر عند البيع إلى 12 ألفا و250 ليرة من 12 ألفا و150 ليرة.

سعر صرف الليرة السورية في البنوك والمصارف

يثبّت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

عودة إلى نظام سويفت

يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي أرسل الخميس الماضي أول رسالة "سويفت" (SWIFT)  إلى بنك الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك، في إطار رفع العقوبات عن سوريا.

ونقلت رويترز عن الحصرية، قوله "أرسلنا (رسالة) تحية إلى جميع البنوك الدولية المراسلة. وبدأنا بالاحتياطي الفدرالي.. نقول لهم إننا عدنا إلى النظام المالي الدولي، ونتطلع إلى علاقات تجارية طويلة الأمد".

وتحتاج سوريا إلى إجراء تحويلات مع المؤسسات المالية الغربية من أجل إدخال مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الذي دمرته الحرب.

المصدر: الجزيرة

