عُمان تتفق مع إيرباص لتصنيع أول قمر صناعي للاتصالات

أبرمت سلطنة عمان اليوم الأحد اتفاقية مع شركة إيرباص الفرنسية للدفاع والفضاء من أجل "تصميم وتصنيع وإطلاق أول قمر صناعي للاتصالات" في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن السلطنة وقّعت "اتفاقية تصميم وتصنيع أول قمر صناعي عُماني لخدمات الاتصالات (عُمان سات-1) مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء".

وأوضحت أن الخطوة تأتي "ضمن الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الاتصالات والسيادة الرقمية، وبناء القدرات الوطنية في مجالات الفضاء والتقنيات المستقبلية.

ووقّع الاتفاقية وزير النقل والاتصالات العماني سعيد المعولي، في حين وقعها من جانب شركة إيرباص الرئيس التنفيذي لأنظمة الفضاء آلان فوريه، وفق وكالة الأنباء العمانية.

نطاق التردد

ستصمم وتصنع شركة إيرباص "عُمان سات-1" بسعة عالية في نطاق التردد "كيه إيه"، وسيغطي سلطنة عمان بما في ذلك مياهها الاقتصادية، إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وآسيا، وفق الوكالة.

وقال المعولي في كلمة عقب التوقيع إن "المشروع يهدف إلى تعزيز السيادة الرقمية لسلطنة عمان من خلال امتلاك بنية تحتية فضائية وطنية قادرة على تقديم خدمات الاتصالات والبيانات بصورة مستقلة وآمنة، مما يعزز مستوى أمن المعلومات الوطني، ويدعم استمرارية الخدمات الحيوية في مختلف الظروف".

كما يسهم المشروع في "توسيع نطاق التغطية في المناطق الريفية، وتحسين جودة الاتصالات وخدمات الإنترنت"، بحسب المعولي.

من جانبه، أعرب فوريه عن سعادته بتوقيع عقد تزويد سلطنة عمان بقدرات اتصالات فضائية "عالمية المستوى ومرنة بالكامل" من خلال أول قمر صناعي جغرافي ثابت لها، وفق ما نقله إعلام عماني.

وتهتم سلطنة عمان في الآونة الأخيرة بتعزيز وجودها الفضائي في مجالات عدة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أعلنت سلطنة عمان أن شركة "عدسة عُمان" الحكومية أطلقت أول قمر صناعي عُماني مسجل باسم سلطنة عمان لدى المنظمة الدولية للاتصالات (آي تي يو)، ويختص بتقنيات الاستشعار عن بعد ومراقبة الأرض، ومعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي.