زيمبابوي تدشن أكبر مصنع لمعالجة التبغ في أفريقيا

A worker checks on cured tobacco for cigarettes during the commissioning of a tobacco processing plant at Cut Rag Processors (CRP) in Harare, Zimbabwe, November 19, 2025. REUTERS/Philimon Bulawayo
عمال في مصنع معالجة التبغ في زيمبابوي (رويترز)
Published On 23/11/2025
آخر تحديث: 18:14 (توقيت مكة)

دشّن الرئيس إيمرسون منانغاغوا مصنعا ضخما لمعالجة أوراق التبغ تابعا لشركة "كات راغ بروسيسورز"، في العاصمة هراري، وُصف بأنه الأكبر من نوعه في القارة الأفريقية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 ألف سيجارة في الدقيقة.

وقد اعتبرت منظمة "باي زيمبابوي"، التي تعمل على تشجيع المنتجات المحلية، هذه الخطوة مؤشرا على عودة الروح إلى الصناعة الوطنية، ودليلا على نجاح سياسات المحتوى المحلي التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa and Cut Rag Processors (CRP) Chief Executive Officer Simon Rudland pose with others for a group photo after the commissioning of a tobacco processing plant at Cut Rag Processors (CRP) in Harare, Zimbabwe, November 19, 2025. REUTERS/Philimon Bulawayo
رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا أثناء التدشين (رويترز)

وشدد رئيس المنظمة، منيارادزي هوينغويري، على أن النهضة الصناعية لم تعد مجرد شعار، بل أصبحت واقعا ملموسا، وقال "النمو الذي نشهده في قطاعات مثل معالجة التبغ وإنتاج القمح يثبت أن إحياء الصناعة ليس نظريا، بل يحدث فعلا".

وأضاف أن كل استثمار في الإنتاج المحلي هو استثمار في الازدهار الوطني، إذ يخلق فرص عمل جديدة ويعزز الفخر الوطني.

A worker packs cigarettes during the commissioning of a tobacco processing plant at Cut Rag Processors (CRP) in Harare, Zimbabwe, November 19, 2025. REUTERS/Philimon Bulawayo
أحد عمال المصنع يعرض منتجات المصنع (رويترز)

يرى مراقبون أن افتتاح المصنع الجديد يعكس توجها أوسع نحو إعادة بناء القاعدة الصناعية في زيمبابوي، بعد سنوات من التراجع الاقتصادي.

كما يُنظر إلى المشروع باعتباره جزءًا من إستراتيجية حكومية أوسع لتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرة البلاد على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأفريقية

