موسكو: بريكس لديها خيارات لحماية المدفوعات والأصول

في قراءة روسية جديدة لمسار النظام المالي البديل الذي تعمل عليه دول بريكس، أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن المجموعة تمتلك "مجموعة واسعة من الأدوات لضمان المدفوعات الآمنة وحماية الأصول"، مشددا -وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية- على ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي خلال الفترة المقبلة.

وقال ريابكوف، في مقابلة مع مجلة إنترناشونال أفيرز، بحسب "تاس": "هناك العديد من الخيارات"، مشيرا إلى أن من أبرزها "إطلاق منصة موحدة للمدفوعات بين الدول الأعضاء".

خطوات راسخة منذ قمة قازان

ويشير ريابكوف إلى أن قمة بريكس في قازان عام 2024 حدّدت "بنودا مهمة في الإعلان النهائي"، موضحا أنها "حزمة من الموضوعات ونطاق من القضايا التي تتطلب استمرار العمل عليها".

ويضيف: "في ريو دي جانيرو، وضع القادة خطوات إضافية في هذا الاتجاه"، في إشارة إلى توسيع الإطار الفني والسياسي لتطوير البنية المالية المستقلة عن الأنظمة الغربية التقليدية.

منصة استثمار محمية

وتبرز "تاس" تصريحات ريابكوف التي شدّد فيها على أن بلاده تُروّج -ضمن بريكس- لـ"منصة استثمارية جديدة"، موضحا أنها تشمل جميع دول المجموعة والدول الشريكة التي ترغب في إيجاد آليات تسمح بجذب الاستثمارات دون الخوف من تعقّبها أو مصادرتها.

وقال المسؤول الروسي: "وهذا الحل موجود"، في إشارة إلى توافق سياسي أولي حول الأدوات التي يمكن استخدامها لتأسيس نظام تدفقات مالية أكثر أمانا وابتعادا عن المخاطر المرتبطة بالعقوبات.

ريابكوف أكد ضرورة البدء في تنفيذ هذه الخطط، وأضاف: "آمل أن تُظهر الولاية المقبلة أن هناك إرادة سياسية كافية في عواصم بريكس كافة لتحقيق ذلك".

وبحسب الوكالة الروسية، فإن موسكو تعتبر تطوير نظام دفع محصّن ومنصة استثمار آمنة ضرورة إستراتيجية في ظل تصاعد الضغوط المالية الغربية ومحاولات عرقلة حركة رؤوس الأموال المرتبطة بالدول الأعضاء.