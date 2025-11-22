البيتكوين تسحب العملات المشفرة نحو أدنى مستوى في شهور

تشهد سوق العملات المشفّرة تقلبات حادة مع هبوط واسع طال البيتكوين (أكبر هذه العملات) وإيثريوم وبقية العملات الرقمية، في ظل موجة عزوف عن الأصول عالية المخاطر عالميا وتزايد المخاوف من تقييمات مبالغ فيها للأصول التكنولوجية.

وتشير البيانات إلى أنّ السوق تمرّ بأسوأ مرحلة منذ انهيار قطاع التشفير في 2022، مع ضغوط بيعية مكثّفة وخسائر تتجاوز التوقعات، وسط حالة وُصفت من جانب وكالة بلومبيرغ المتخصصة، بأنها "خوف شديد" بين المتعاملين.

هبوط في آسيا

وهبطت بيتكوين 5.5% في التعاملات الآسيوية الجمعة، لتصل إلى 81 ألفا و668 دولارا، وهو أدنى مستوى لها في 7 أشهر، كما تراجعت إيثريوم 6% إلى ألفين و2661.37 دولارا، وهو أدنى مستوى في 4 أشهر.

لكن بيتكوين وإيثريوم عادتا لتقلصا بعضا من خسائرهما أمس.

وبذلك تكون العملتين قد سجلتا خسائر بأكثر من 12% هذا الأسبوع، في ظل مخاوف من انحسار الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية.

ويرى محلل الأسواق في شركة "آي جي" توني سيكامور أن ما يحدث "يحكي قصة عن معنويات المخاطرة بشكل عام"، مضيفا: "تبدأ الأمور في التحول للأسوأ حقا، وهذا هو مصدر القلق الآن".

وتشير بيانات منصة "كوينجيكو"، وفق رويترز، إلى فقدان نحو 1.2 تريليون دولار من القيمة السوقية للعملات المشفّرة في الأسابيع الستة الماضية فقط.

أسوأ شهر منذ انهيار 2022

أما بلومبيرغ فتشير إلى أنّ بيتكوين تتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ 2022، مضيفة أنها هبطت "بنحو ربع قيمتها في نوفمبر/تشرين الثاني"، في أكبر تراجع شهري منذ يونيو/حزيران 2022.

وتضيف أن القيمة الإجمالية للعملات الرقمية هبطت إلى أقل من 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ أبريل/نيسان.

وتربط الوكالة بين الخسائر الأخيرة وبين سلسلة من عمليات التصفية الضخمة بدأت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، وأدت إلى "محو 19 مليار دولار من المراكز المرفوعة"، ما تسبب في تبخّر 1.5 تريليون دولار من القيمة السوقية للعملات المشفّرة خلال أسابيع.

إعلان

وتكشف أن الضغوط البيعية اشتدت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إذ تمت تصفية مليارَي دولار إضافية من المراكز المرفوعة، وفق بيانات "كوين غلاس".

كما سجلت 12 صندوقا متداولا لبيتكوين في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بلغ 903 ملايين دولار أمس الخميس، وهو ما يُعد ثاني أكبر خروج يومي منذ إطلاقها في يناير/كانون الثاني 2024.

وتراجع "الفائدة المفتوحة" على العقود الدائمة بنسبة 35% عن ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول البالغة 94 مليار دولار.

ويقول براتيك كالا، مدير المحافظ في صندوق "أبولو كريبتو" الأسترالي، إن المعنويات "متدهورة للغاية"، مضيفا: "يبدو أن هناك بائعا مُجبَرا في السوق، وليس واضحا إلى أي مدى يمكن أن يمتد هذا الأمر".

تحركات حيتان قديمة

وتذكر بلومبيرغ أن محفظة تحمل اسم "أوين غاندان" (نشطة منذ عام 2011) بدأت بيع ما قيمته 1.3 مليار دولار من بيتكوين في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، وباعت آخر ما لديها الخميس، وفق "أركهام إنتليجنس".

كما تشير الوكالة إلى أن مؤشر معنويات المستثمرين الذي يقيس "التقلب، الزخم، الطلب" سجّل أدنى مستوى له منذ انهيار 2022، واصفة مستوى المؤشر الحالي بأنه يشير إلى "خوف شديد".