أكبر تكتّل اقتصادي بالهند يوقف استيراد النفط الروسي

أعلن أكبر تكتل اقتصادي في الهند "ريلاينس إندستريز"، المملوكة للملياردير موكيش أمباني، إيقاف استيراد النفط الخام الروسي لوحدة التكرير المخصصة للتصدير في مصفاة جامناغار بولاية غوجارات، وفق ما نقلته هيئة البث البريطانية "بي بي سي".

وجاء هذا القرار امتثالا لحظر جديد يفرضه الاتحاد الأوروبي على الوقود المصنوع من النفط الروسي عبر دول وسيطة، وسيدخل القرار حيز التنفيذ يوم 21 يناير/كانون الثاني 2026، كما يأتي تماشيا مع العقوبات الأميركية على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" الروسيتين.

وقالت الشركة في بيان لها: "لقد تم استكمال هذا الانتقال قبل الموعد المحدد لضمان الامتثال الكامل لقيود استيراد المنتجات التي ستدخل حيز التنفيذ في 21 يناير/كانون الثاني 2026".

واشنطن ترحب ونيودلهي تحت الضغط

ورحب البيت الأبيض بقرار ريلاينس، وقال "نرحب بهذا التحول، ونتطلع إلى إحراز تقدم فعال في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والهند".

وكانت مشتريات نيودلهي من النفط الروسي إحدى أبرز نقاط التوتر بين الهند وواشنطن. وقد فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس/آب رسوما جمركية بنسبة 50% على السلع الهندية، بينها 25% عقوبة على شراء النفط الروسي والأسلحة الروسية، متهمة الهند بأنها "تمول حرب موسكو على أوكرانيا"، وهو اتهام رفضته نيودلهي بشدة.

وقفزت واردات الهند من النفط الروسي من 2.5% فقط من إجمالي الواردات قبل الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 إلى نحو 35.8% عام 2025/2024.

وتعد "ريلاينس" أكبر مشترٍ للنفط الروسي في الهند، إذ تستحوذ وحدها على 50% من التدفقات الروسية نحو البلاد. كما تُعد مصفاة جامناغار أكبر مجمع تكريري في العالم، بوحدتين منفصلتين للتصدير والسوق المحلية.

تراجع واسع في الواردات

وتسلط "بي بي سي" الضوء على ما تصفه بـ"ضغط دولي ناجح" دفع الهند إلى تقليص وارداتها تدريجيا، رغم أشهر من الرفض العلني من نيودلهي.

إعلان

ووفق تقرير "كارنيغي إنداومنت" -الذي نقلته "بي بي سي"- فقد خفضت "ريلاينس" مشترياتها من الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات بنسبة 13%، في حين زادت وارداتها من السعودية بنسبة 87% ومن العراق بنسبة 31% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتجنب المصافي الحكومية الهندية عقود النفط الروسي لديسمبر/كانون الأول المقبل، في إشارة إضافية إلى تغيير تدريجي في السلوك الشرائي للهند.

دعوات إلى إنهاء العقوبات على الهند بعد التزامها

ويقول أجاي سريفاستافا من مبادرة غلوبال تريد آند ريسيرتش، "يجب على واشنطن أن تلغي فورا التعرفة الإضافية بنسبة 25% على السلع الهندية".

ويضيف أن "الإبقاء على التعرفة رغم التزام الهند بتوقعات الولايات المتحدة يضر بحسن النية، ويهدد بإبطاء مفاوضات تجارية هشة أصلا".

وتشير "بي بي سي" إلى أن التقدم نحو اتفاق تجاري واسع بين الهند وأميركا كان معطلا لسنوات بسبب مشتريات النفط الروسي، لكن التوترات بدأت تتراجع تدريجيا مع خفض الهند لهذه الواردات.