لاغارد: يمكن لأوروبا التغلب على رسوم ترامب بالتجارة الداخلية

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي بإمكانه التغلب على أثر الرسوم الجمركية الأميركية إذا أزال بعض الحواجز الداخلية لديه.

وأضافت أن نموذج الاتحاد الأوروبي الاقتصادي المعتمد على التصدير تأثر بفعل تحول نحو تبني السياسات الحمائية التجارية عالميا، بدءا من الرسوم التي فرضها الرئيس الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التجارة وصولا إلى إحكام الصين قبضتها على المعادن الأرضية النادرة.

لكنها قالت إن الاتحاد قادر على تعزيز فرصه إذا سهل التجارة بين أعضائه البالغ عددهم 27، معتبرة هولندا مثالا جيدا لكونها من أكثر اقتصادات الاتحاد انفتاحا.

وقالت لاغارد في مؤتمر بفرانكفورت اليوم الجمعة "خلص تحليلنا إلى أنه إذا قلصت جميع دول الاتحاد الأوروبي الحواجز لديها إلى نفس مستوى هولندا فحسب، فقد تنخفض الحواجز الداخلية بنحو 8 نقاط مئوية للسلع و9 نقاط مئوية للخدمات".

وأضافت "إذا فعلنا ربع ذلك فقط، فسيكون ذلك كافيا لتعزيز التجارة الداخلية بما يكفي لتعويض أثر الرسوم الجمركية الأميركية على النمو بشكل كامل".

وتطرقت إلى عدد من الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق منها التوفيق بين ضرائب القيمة المضافة وسن قانون للشركات على مستوى الاتحاد.

ولفتت لاغارد إلى أن "الخطوات التي يجب أن نتخذها ليست بعيدة المنال… إنها لا تتطلب معاهدات جديدة أو إعادة هيكلة جذرية للاتحاد، بل فقط الإرادة السياسية لاستخدام الأدوات التي نملكها بالفعل".