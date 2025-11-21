أسعار البن تهبط عقب إلغاء ترامب الرسوم الجمركية على البرازيل

انخفضت أسعار القهوة العالمية اليوم الجمعة بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية بنسبة 40% على واردات المنتجات الزراعية البرازيلية ومنها القهوة والكاكاو في مواجهة القلق المتزايد بين المستهلكين الأميركيين بشأن ارتفاع تكاليف الغذاء.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن أسعار بيع القهوة بالتجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 40% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى الرسوم الجمركية، كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عامل رئيسي وراء انخفاض شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

ويأتي إلغاء ترامب للرسوم الجمركية التي فرضها على البرازيل في أعقاب أمر مماثل أعلن عنه يوم الجمعة الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية على القهوة وعشرات المنتجات الزراعية الأخرى من الدول المنتجة.

وتزوّد البرازيل، أحد أكبر زارعي القهوة في العالم، الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للقهوة في العالم، بحوالي ثلث ما تطلبه من القهوة.

وفي تعاملات اليوم الجمعة انخفضت العقود الآجلة للبن العربي (أرابيكا) في بورصة إنتركونتننتال، بنسبة 4.6% إلى 3.6 دولارات للرطل، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من 6% إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لحبوب بن الروبوستا، التي تستخدم عادة في القهوة سريعة الذوبان بدلا من الخلطات المحمصة والمطحونة حيث تهيمن قهوة الأرابيكا، بنسبة 5% إلى 4400 دولار للطن، بعد أن انخفضت في وقت سابق 8%