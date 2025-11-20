البطالة في أميركا ترتفع إلى 4.4% في سبتمبر

تسارع نمو الوظائف بالولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول لكن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4% وفقد الاقتصاد وظائف في الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار التباطؤ في سوق العمل.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الخميس أن الوظائف غير الزراعية زادت 119 ألف وظيفة بعد انخفاضها 4 آلاف في أغسطس/آب في قراءة معدلة بالخفض.

وتوقع اقتصاديون -استطلعت رويترز آراءهم- إضافة 50 ألف وظيفة بعدما أشار تقرير سابق إلى زيادة بواقع 22 ألف وظيفة في أغسطس/آب.

وكان معدل البطالة عند 4.3% في أغسطس/آب.

كان من المقرر صدور التقرير في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه تأخر بسبب إغلاق الحكومة الذي استمر 43 يوما، وأجبر أطول إغلاق في التاريخ مكتب إحصاءات العمل على إلغاء إصدار تقرير أكتوبر/تشرين الأول، إذ لم يتم جمع أي بيانات لمسح الأسر لحساب معدل البطالة لذلك الشهر.

وأشار المكتب إلى أنه سيتم دمج بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر/تشرين الأول مع تقرير التوظيف لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، والمقرر صدوره في 16 ديسمبر/كانون الأول.

ورغم أن تقرير سبتمبر/أيلول قد تقادم بمرور الوقت، فإنه أشار إلى تغير طفيف في سوق العمل، الذي فقد زخما كبيرا هذا العام، كما يتضح من المراجعات التنازلية الحادة لأعداد الرواتب غير الزراعية.

وأدى انخفاض الهجرة، الذي بدأ خلال السنة الأخيرة من ولاية الرئيس السابق جو بايدن وتسارع في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى نفاد المعروض من العمالة.