استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، في الوقت الذي يثبت فيه مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند المستويات المسجلة مساء أمس الأربعاء كالتالي:

سجل سعر صرف الليرة في دمشق وحلب وإدلب 11 ألفا و850 ليرة مقابل الدولار عند الشراء، و11 ألفا و900 ليرة عند البيع.

في الحسكة سجل الدولار 12 ألفا و50 ليرة عند الشراء، و12 ألفا و100 دولار عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية في البنوك والمصارف

واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية عند 11 ألف ليرة للشراء، و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو

تحسّن سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو على النحو التالي:

في دمشق وحلب وإدلب، زاد سعر صرف الليرة إلى 13 ألفا و653 ليرة لليورو عند الشراء من 13 ألفا و682 ليرة أمس، وزاد تراجع سعر البيع إلى 13 ألفا و716 ليرة من 13 ألفا و745 ليرة.

في الحسكة، سجل سعر صرف اليورو 13 ألفا و881 ليرة ارتفاعا من 13 ألفا و939 ليرة مسجلة مساء أمس عند الشراء، وأصبح سعر البيع 13 ألفا و943 بدلا من 14 ألف ليرة.

اجتماع بالمصارف الخاصة

اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الأربعاء بمديري المصارف الخاصة، وبحضور حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، لبحث واقع القطاع المصرفي والتحديات التي تواجهه.

وحسب مصرف سوريا المركزي، ناقشت الجلسة دور المصارف في دعم القطاعات الإنتاجية وتطوير خدماتها وبنيتها التقنية، إلى جانب سبل إعادة تنشيط القطاع المصرفي استعدادا لمرحلة التعافي الاقتصادي والاستثمارات المقبلة.