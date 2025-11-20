سوريا تعود إلى نظام سويفت رسميا

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إن المصرف أرسل اليوم الخميس أول رسالة "سويفت" (SWIFT) إلى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

ونقلت رويترز عن الحصرية، قوله "أرسلنا (رسالة) تحية إلى جميع البنوك الدولية المراسلة. وبدأنا بالاحتياطي الاتحادي.. نقول لهم إننا عدنا إلى النظام المالي الدولي، ونتطلع إلى علاقات تجارية طويلة الأمد".

وتحتاج سوريا إلى إجراء تحويلات مع المؤسسات المالية الغربية من أجل إدخال مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الذي دمرته الحرب.

رفع العقوبات

يأتي ذلك في إطار رفع العقوبات الدولية عن سوريا، وكان آخرها تمديد وزارة الخزانة الأميركية خلال الشهر الجاري تعليق قانون "عقوبات قيصر" لمدة 180 يوما، لكن رفع هذه العقوبات بشكل كامل مرهون بموافقة الكونغرس الأميركي.

وتعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببذل كل ما في وسعه لإنجاح سوريا وذلك عقب محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

واستقبل ترامب الشرع الشهر الجاري في أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض، بعد 6 أشهر من أول لقاء بينهما في السعودية.

ووعدت الخزانة الأميركية بـ"مواصلة تخفيف العقوبات" وأعلنت عن قرار جديد يحل محل إعفائها الصادر في 23 مايو/أيار بشأن فرض "قانون قيصر" لعام 2019، الذي فرض عقوبات واسعة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الأسد. ويمدد القرار الإعفاء 180 يوما أخرى.