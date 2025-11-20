رئيس الوزراء السوداني يبحث مع سوما التركية بناء مطار جديد

بحث رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس مع الرئيس التنفيذي لشركة سوما التركية المتخصصة في بناء المطارات مشروع بناء مطار جديد بالعاصمة الخرطوم وفق أحدث المواصفات العالمية.

جاء ذلك خلال لقائهما في مطار إسطنبول في طريق عودة إدريس إلى السودان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وأبدت الشركة من خلال خبرتها العالمية الطويلة المتميزة في هذا المجال استعدادها للدخول في المشروع ووعدت بإرسال فريق فني للسودان لجمع المعلومات اللازمة لإعداد دراسة متكاملة في هذا الخصوص.

وفي 2018، وقع السودان اتفاقية مع سوما لتشييد مطار الخرطوم الجديد على بعد 40 كلم من العاصمة عن طريق نظام "بي أو تيه" (B.O.T)، بقيمة تجاوزت أكثر من مليار دولار.

و"بي أو تيه" هو نظام استثماري يعطي الشركة المطورة فترة امتياز متفقا عليها لتشغيل المرفق، تستعيد خلالها قيمة استثماراتها وتحقق قدرا من الأرباح، قبل أن تعيده بحالة جيدة إلى المالك.

وفي عام 2021 وجه رئيس الوزراء السوداني آنذاك عبد الله حمدوك بالمضي قدما مع شركة "سوما" التركية للإنشاءات والاستثمارات من أجل استئناف العمل في مشروع إنشاء مطار الخرطوم الجديد.

مطار الخرطوم

يشار إلى أن قوات الدعم السريع سيطرت على مطار الخرطوم الدولي مع بداية اندلاع الصدام مع الجيش السوداني في أبريل/نيسان 2023 حتى مارس/آذار من العام الجاري، لكن أضرارا لحقت بـ70 مبنى فيه.

ووصف وزير النقل السوداني آنذاك أبو بكر أبو القاسم، حجم الخسائر في مطار الخرطوم بـ"المهول"، مشيرا في حديثه مع الجزيرة نت إلى أن الأضرار شملت البنية التحتية للمطار، وطائرات تابعة لعدة شركات طيران، إضافة إلى مستودعات وقود.

ويعد مطار الخرطوم الدولي الأكبر والأكثر نشاطا في السودان، إذ أُنشئ عام 1947، بعد الحرب العالمية الثانية، وكان من أولى المناطق التي اندلعت فيها المواجهات في 15 أبريل/نيسان 2023.

وفي 26 مارس/آذار الماضي، استقبل مطار الخرطوم، لأول مرة في عامين، طائرة تقل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بعد طرد قوات الدعم السريع واستعادة السيطرة الكاملة على العاصمة.