أرباح إنفيديا تتجاوز التوقعات مدفوعة بالطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة إنفيديا الأميركية العملاقة للرقائق الإلكترونية مساء أمس الأربعاء نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث من سنتها المالية، مؤكدة أن الطلب على منتجاتها "يستمر في التسارع".

وارتفع صافي الربح في الربع الثالث الذي انتهى في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، بنسبة 65% على أساس سنوي إلى 31.9 مليار دولار، وفق الشركة، وهو رقم لاقى ترحيبا في بورصة وول ستريت حيث ارتفع سهم إنفيديا بنحو 3% في التعاملات بعد الإغلاق.

وزادت إيرادات الربع الثالث بنسبة 62%، وهو أول تسارعٍ لها خلال 7 أرباع. ونمت مبيعات قطاع مراكز البيانات، الذي يُمثل غالبية إيرادات إنفيديا، إلى 51.2 مليار دولار في الربع المنتهي في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، وكان المحللون يتوقعون مبيعاتٍ قدرها 48.62 مليار دولار.

وارتفع سهم الشركة 4.68% إلى 195.21 دولار في تعاملات ما قبل الفتح اليوم الخميس.

مبيعات بلاكويل

قال الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانغ في بيان الأداء إن "مبيعات بلاكويل تجاوزت التوقعات، وتم بيع وحدات معالجة الرسومات السحابية بالكامل"، في إشارة إلى أحدث طراز من رقائقها المتطورة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف هوانغ "تشهد بيئة الذكاء الاصطناعي توسعا سريعا، مع ظهور المزيد من صناع نماذج الأساس الجدد، والمزيد من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في المزيد من القطاعات وفي المزيد من البلدان".

من المتوقع أن تبلغ مبيعات الربع الرابع 65 مليار دولار، بزيادة أو نقصان 2%، وهي أعلى من تقديرات المحللين البالغة 61.66 مليار دولار، وفقًا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وأصبحت أعمال الشركة أكثر تركيزًا، حيث استحوذ 4 عملاء على 61% من المبيعات في الربع الثالث، بزيادة عن 56% في الربع الثاني.

ويقول هوانغ إنه لا يرى فقاعة ذكاء اصطناعي، نظرًا للطلب المتزايد على رقائق إنفيديا، مضيفا: "من وجهة نظرنا، نرى شيئًا مختلفًا تمامًا"، لكن بعض المحللين يعتقدون أن النتائج لن تُهدئ مخاوف الفقاعة، مشيرين إلى مخاوف من أن نمو الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي غير مستدام، والتمويل الدائري في هذا القطاع.

وأبرمت إنفيديا عقودًا بقيمة 26 مليار دولار لإعادة استئجار رقائقها من عملاء الخدمات السحابية الذين لا يمكنهم استئجارها بخلاف ذلك، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في الربع السابق.