سعر صرف الدينار العراقي يرتفع مقابل الدولار بنهاية الأسبوع

بغداد– ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، عند الإغلاق الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

بلغ سعر الدولار في بغداد 1420.5 دينارا عند البيع و1415.5 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1422 دينارا أما سعر الشراء فقد كان 1417.5 دينارا.

في أربيل بلغ سعر البيع 1418.5 دينارا، وسعر الشراء 1415 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1419.5 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1417.5 دينارا.

بلغ سعر الصرف في البصرة 1418 دينارا للبيع و1412.5 دينارا للشراء في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1419.5 دينارا، أما الشراء فقد كان 1415.5 دينارا.

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية : 1310 دنانير للدولار.

: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع : 1305 دنانير لكل دولار.

: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم list 2 of 2 ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء end of list

ترقب سياسي

أكد الخبير الاقتصادي أحمد الحياني أن التقلبات الأخيرة في سوق العملات الأجنبية وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يعودان إلى مزيج من العوامل الاقتصادية الداخلية والترقب السياسي الحذر.

وقال الحياني -في حديث مع الجزيرة نت- إن "الانخفاض الذي نشهده حاليا في سعر صرف الدولار ليس وليد إجراء اقتصادي واحد، بل هو جزء طبيعي من مضاربات السوق اليومية وحالة الركود التي تعيشها الأسواق العراقية بشكل عام. هذا الركود يقلل من الطلب على العملة الصعبة لأغراض الاستيراد الكبيرة، مما يخفف الضغط على سعر الصرف".

وأضاف الحياني أن الدور المحوري للعامل السياسي لا يزال قويا، وقال "بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية، هناك حالة ترقب حذر للحوارات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة. حالة الاضطراب هذه تدفع المتعاملين إلى التريث وعدم اتخاذ قرارات مالية ضخمة، وذلك يؤثر على سيولة العملة في السوق ويسهم في استقرارها المؤقت".

إعلان

وأكد الخبير الاقتصادي أهمية دور البنك المركزي، مشيرا إلى أنه "لا يمكن إغفال دور الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي مؤخرا في ضبط إيقاع الدولار والحد من عمليات التهريب التي كانت تستنزف جزءا كبيرا من الاحتياطي. هذه الإجراءات تزيد من ثقة السوق بقدرة البنك على إدارة سعر الصرف بفاعلية".

وأكد الحياني أنه بناء على هذه المعطيات الشاملة للأوضاع السياسية والاقتصادية: "أتوقع استمرار حالة من الفتور والهدوء النسبي في سوق العملة خلال الفترة الحالية، مع ارتفاع وانخفاض طفيفين لا يتجاوزان الحدود الطبيعية، ودون توقع أي قفزات كبيرة. ستبقى الأوضاع مرهونة بتطورات المشهد السياسي وتوقيت حسم ملف تشكيل الحكومة".

عوامل مؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي