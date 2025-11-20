اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

صندوق النقد الدولي يرجح تراجع نمو مجموعة الـ20

epa12531080 Flags representing the nations of the G20 Leaders Summit at Johannesburg Expo Centre in Johannesburg, South Africa, 17 November 2025. South Africa will host the G20 Summit from 22 to 23 November in Johannesburg, and is the first country in Africa to host summit. United States President Donald Trump and Argentina's President Javier Milei have confirmed they will not attend the summit. EPA/Kim Ludbrook
أعلام الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين في مركز جوهانسبرغ للمعارض في جنوب أفريقيا (الأوروبية)
قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الدول صاحبة أكبر 20 اقتصادا في العالم ستشهد نموا بواقع 2.9% فقط في عام 2030 وسط ضغوط من الضبابية وسياسات الحماية، وهو ما يمثل أضعف توقعات للصندوق للأمد المتوسط منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.

وفي تقرير إلى مجموعة الـ20، حدد الصندوق سلسلة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الضغوط على الماليات العامة إلى جانب شيخوخة السكان في الاقتصادات المتقدمة.

وجاء في التقرير أن اقتصادات مجموعة الـ20 المتقدمة (الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية) من المتوقع أن تشهد نموا اقتصاديا بواقع 1.4% فقط في عام 2030.

(FILES) The International Monetary Fund (IMF) logo is displayed outside its headquarters in Washington, DC, on October 8, 2022.
صندوق النقد يتوقع أن تسجل الاقتصادات في مجموعة العشرين نموا أقوى يصل إلى 3.9% (الفرنسية)

وتوقع الصندوق أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة في مجموعة الـ20 (الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا) نموا أقوى يصل إلى 3.9%.

ومن المتوقع أن ينمو ناتج المجموعة بواقع 3.2% في عام 2025، انخفاضا من 3.3% العام الماضي، وأن يصل إلى 3% في عام 2026.

ومن المقرر أن يعقد قادة المجموعة مطلع الأسبوع قمة في جنوب أفريقيا من المتوقع أن يغيب عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وحث صندوق النقد الدولي الدول على التعاون من أجل خفض الحواجز التجارية والحد من حالة عدم اليقين التي تؤثر على آفاق النمو، وحث أعضاء مجموعة الـ20 على تبني "خرائط طريق واضحة وشفافة للسياسة التجارية".

