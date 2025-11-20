صندوق النقد الدولي يرجح تراجع نمو مجموعة الـ20

قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الدول صاحبة أكبر 20 اقتصادا في العالم ستشهد نموا بواقع 2.9% فقط في عام 2030 وسط ضغوط من الضبابية وسياسات الحماية، وهو ما يمثل أضعف توقعات للصندوق للأمد المتوسط منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.

وفي تقرير إلى مجموعة الـ20، حدد الصندوق سلسلة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الضغوط على الماليات العامة إلى جانب شيخوخة السكان في الاقتصادات المتقدمة.

وجاء في التقرير أن اقتصادات مجموعة الـ20 المتقدمة (الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية) من المتوقع أن تشهد نموا اقتصاديا بواقع 1.4% فقط في عام 2030.

وتوقع الصندوق أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة في مجموعة الـ20 (الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا) نموا أقوى يصل إلى 3.9%.

ومن المتوقع أن ينمو ناتج المجموعة بواقع 3.2% في عام 2025، انخفاضا من 3.3% العام الماضي، وأن يصل إلى 3% في عام 2026.

ومن المقرر أن يعقد قادة المجموعة مطلع الأسبوع قمة في جنوب أفريقيا من المتوقع أن يغيب عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وحث صندوق النقد الدولي الدول على التعاون من أجل خفض الحواجز التجارية والحد من حالة عدم اليقين التي تؤثر على آفاق النمو، وحث أعضاء مجموعة الـ20 على تبني "خرائط طريق واضحة وشفافة للسياسة التجارية".