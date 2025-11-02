أوبك بلس يرفع إنتاج النفط 137 ألف برميل يوميا

قرر تحالف أوبك بلس اليوم الأحد زيادة إنتاج النفط 137 ألف برميل يوميا بدءا من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مع تجميد زيادات الإنتاج في الأشهر الثلاثة الأولى من 2026.

وجسب بيان للتحالف فأنه في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات السوق السليمة حاليًا، كما يظهر انخفاض مخزونات النفط، قررت السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان زيادة الإنتاج من الخفض الطوعي الإضافي البالغ 1.65 مليون برميل يوميًا الذي تم إقراره في أبريل/ نيسان 2023.

تفاصيل زيادة الإنتاج

سيواصل التحالف سيواصل مراقبة وتقييم ظروف السوق عن قرب، وأشار إلى حذره مع الاحتفاظ بالمرونة في سياسات الإنتاج.

هذه أبرز زيادات الإنتاج:

سيزيد إنتاج العراق 18 ألف برميل إلى 4.27 مليون برميل.

سيزيد إنتاج الكويت 10 آلاف برميل إلى 2.85 مليون برميل يوميا.

سيزيد إنتاج السعودية 41 ألف برميل يوميا إلى 10.1 مليون برميل يوميا.

سيزيد إنتاج الإمارات 12 ألف برميل 12 برميل يوميا إلى 3.41 مليون برميل.

سيزيد إنتاج روسيا 41 ألف برميل يوميا إلى 9.57 مليون برميل.

وزاد تحالف أوبك بلس أهداف الإنتاج بأكثر من 2.7 مليون برميل يوميا، بما يعادل 2.5% من الإمدادات العالمية، منذ أبريل/ نيسان لكنه أبطأ الوتيرة في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني إلى 137 ألف برميل يوميا نزولا من زيادات أكبر وسط توقعات بفائض وشيك في المعروض.

وتزيد العقوبات الغربية الجديدة المفروضة على روسيا، العضو في تحالف أوبك بلس، من التحديات ومن المحتمل أن تواجه موسكو صعوبة في زيادة إنتاجها بشكل أكبر بعد أن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا تدابير جديدة على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين.

ونزلت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 60 دولارا للبرميل تقريبا في 20 أكتوبر/ تشرين الأول وسط مخاوف من تراكم المعروض، لكنها تعافت منذ ذلك الحين إلى نحو 65 دولارا بسبب فرض عقوبات على روسيا والتفاؤل بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها.

وخفض تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، الإنتاج لعدة سنوات حتى أبريل/ نيسان الماضي.

وبلغت التخفيضات ذروتها في مارس آذار إذ وصلت إلى 5.85 مليون برميل يوميا إجمالا.

وتألف تقليص الإنتاج من ثلاث شرائح وهي تخفيضات طوعية تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا، و1.65 مليون برميل يوميا من ثمانية أعضاء في أوبك بلس، ومليونا برميل يوميا إضافية من المجموعة بأكملها.

وبدأ التحالف في تقليص التخفيضات الطوعية، بينما من المقرر أن تبقى شريحة التخفيضات من المجموعة بأكملها سارية حتى نهاية عام 2026.