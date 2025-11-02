البيت الأبيض: الصين تعلق الرسوم المضادة على منتجات زراعية أميركية

قال البيت الأبيض أمس السبت إن الصين ستعلق الرسوم الجمركية المضادة على بعض المنتجات الزراعية الأميركية وستصدر تراخيص عامة صالحة لصادرات المعادن الأرضية النادرة وغيرها، وذلك في إطار الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الخميس الماضي، توصل بلاده إلى توافق مع الولايات المتحدة بشأن القضايا التجارية، بعد لقاء مع نظيره الأميركي ترامب الذي أعلن من جهته التوصل إلى اتفاق بشأن المعادن النادرة وفول الصويا وبعض الرسوم الجمركية.

والتقى ترامب وشي للمرة الأولى منذ عام 2019 في بوسان بكوريا الجنوبية، حيث أجريا محادثات منتظرة، في ظل انخراط بلديهما في حرب تجارية شرسة تؤثر على اقتصادات العالم.

عُقد الاجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) التي تضم 21 دولة في كوريا الجنوبية.

وهذا أبرز ما تم الاتفاق عليه:

التزامات أميركا

تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية من 57% إلى 47%، وفق قول ترامب.

تمدد الولايات المتحدة تعليق بعض ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على الصين "لمدة عام إضافي"، وفق وزارة التجارة الصينية.

تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل على السلع الصينية إلى النصف.

ستعمل الولايات المتحدة والصين معا في قضايا مثل التجارة والطاقة والذكاء الاصطناعي.

تؤجل إدارة ترامب لمدة عام إطار العقوبات الذي كان من شأنه أن يزيد بشكل كبير عدد الشركات الصينية الخاضعة للقيود التجارية الأميركية وفق بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية.

التزامات الصين

تلتزم الصين بشراء 12 مليون طن متري من فول الصويا هذا العام من الولايات المتحدة، وفق قول وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي أوضح أن بكين وافقت على شراء 25 مليون طن كحد أدنى سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلا عن كميات من الذرة الرفيعة ومنتجات زراعية أخرى.

تعلّق وزارة التجارة الصينية القيود التي فرضتها في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول على صادرات من بينها المعادن النادرة.

تشتري الصين المزيد من الطاقة الأميركية، وفق قول ترامب الذي ألمح إلى صفقة "واسعة النطاق" غير محددة تتعلق بالنفط والغاز من ألاسكا.