ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء، في السوق السوداء في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

في دمشق وحلب وإدلب، ارتفع سعر صرف الليرة السورية إلى 11 ألفا و820 ليرة للشراء و11 ألفا و870 ليرة للبيع من نطاق 11 ألفا و850 ليرة للشراء و11 ألفا و900 ليرة للبيع المسجلة مساء أمس.

في الحسكة انخفضت الليرة إلى 12 ألفا و50 ليرة مقابل الدولار للشراء و12 ألفا و100 ليرة للبيع، بعد أن كانت أمس عند 12 ألفا للشراء و12 ألفا و50 للبيع.



سعر صرف الليرة السورية في البنوك والمصارف

يثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

اجتماع

عقد الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، جلسةً بمديري المصارف الخاصة لبحث واقع القطاع المصرفي والتحديات التي تواجهه، بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية.

وحسب مصرف سوريا المركزي، ناقشت الجلسة دور المصارف في دعم القطاعات الإنتاجية وتطوير خدماتها وبنيتها التقنية، إلى جانب سبل إعادة تنشيط القطاع المصرفي استعدادًا لمرحلة التعافي الاقتصادي والاستثمارات المقبلة.