آلاف الأطباء في تونس يضربون للمطالبة بزيادة الأجور

أضرب آلاف الأطباء الشبان في تونس اليوم الأربعاء عن العمل بجميع المستشفيات وكليات الطب واحتج المئات منهم مطالبين بزيادة الأجور ومحذرين من أن تدهور الأوضاع في المستشفيات العامة يهدد بانهيار النظام الصحي في البلاد.

ويعد هذا أحدث مؤشر على تصاعد التوتر الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

ويأتي ذلك بعد فشل جلسة تفاوضية عقدتها منظمة الأطباء الشبان مع وزارتي الصحة والمالية وعمادة الأطباء، وتقول منظمة الأطباء الشبان إن تحركاتهم تأتي نتيجة سياسة المماطلة والتجاهل التي تنتهجها وزارة الصحة في التعاطي مع ملفّهم، إلى جانب تواصل تعطل تنفيذ بنود اتفاقيات سابقة، وفق مراسل الجزيرة.

ووفق المنظمة، يقدر عدد الأطباء الشبان في تونس بنحو 7 آلاف طبيب، يتوزعون بين طلاب الطب في مراحلهم المتقدمة، والأطباء المتدربين في المستشفيات، وأطباء الاختصاص.

احتجاج أمام البرلمان

ارتدى الأطباء الشبان المعاطف البيضاء ورفعوا في الاحتجاج أمام مقر البرلمان لافتات كتب عليها "كرامة للأطباء" و"أنقذوا مستشفياتنا".

ويأتي الاحتجاج في ظل موجة من التحركات الاجتماعية المتصاعدة في البلاد، ففي الأسابيع الماضية، نفذ موظفو النقل والبنوك إضرابات للمطالبة بزيادة الأجور، في حين تتواصل منذ شهر الاحتجاجات البيئية في مدينة قابس جنوبي البلاد.

جدير بالذكر أن التونسيين يعانون سوءا بالغا في الخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والنقل والتعليم، إلى جانب الانقطاعات المتكررة في مياه الشرب والكهرباء بسبب تقادم البنية التحتية وقلة الاستثمار العمومي.

ويسلط الإضراب الضوء على الاستياء المتزايد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في تونس في ظل شح التمويل الخارجي.

وقالت طبيبة مقيمة تدعى مروى "نحن منهكون، الأجور منخفضة، ونعمل في نظام ينهار. إذا لم يتغير شيء، سيغادر مزيد من الأطباء وستتعمق الأزمة"، مضيفة أن الوضع لم يعد يحتمل.

وأشار المحتجون إلى تدني الأجور وتقادُم المعدات وأوضاع العمل غير المريحة ونقص الإمدادات الطبية الأساسية باعتبارها عوامل رئيسية تغذي موجة متزايدة من هجرة الكفاءات الطبية الشابة نحو أوروبا ودول الخليج.

ونقلت رويترز عن رئيس منظمة الأطباء الشبان وجيه ذكار قوله: "ما دامت السلطات تتجاهل مطالبنا، سنواصل التصعيد والنضال وقيادة الحراك الاجتماعي في البلاد".

ويعاني النظام الصحي العام في تونس ضعف الاستثمار منذ فترة طويلة، مما دفع عديدا من الأطباء إلى الهجرة بحثا عن فرص أفضل.