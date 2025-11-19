"إير سنغال" تبرم أكبر صفقة طائرات من بوينغ

خطت شركة الطيران الوطنية السنغالية "إير سنغال" خطوة وُصفت بالمفصلية في مسارها التطويري، بعد أن أعلنت عن توقيع صفقة لشراء 9 طائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 8″، في أكبر عملية اقتناء للأسطول منذ تأسيسها.

وتمثل الصفقة التي جرى توقيعها خلال معرض دبي للطيران 2025، بحضور وزير النقل يانكوبا دييميه، عودة الشركة إلى التعاون مع بوينغ بعد أكثر من 20 عاما من الغياب، إذ كانت أول طلبية لها لدى الشركة الأميركية عام 2004.

ويأتي هذا التوجه في إطار إستراتيجية طموحة لتحديث الأسطول وتوسيع شبكة الرحلات إقليميًا ودوليًا، بما يعزز موقع العاصمة دكار كمحور جوي رئيسي في غرب أفريقيا.

وستنضم الطائرات الجديدة -القادرة على نقل 178 راكبا في مقاعد ثنائية الدرجة، وبمدى يصل إلى 6480 كيلومترا- إلى أسطول "إير سنغال" الحالي الذي يضم طائرتين من طراز "إيرباص A330-900 نيو"، وطائرة "ATR72″، إضافة إلى طائرتين من "A321-200".

وقال المدير العام للشركة تيجان نداي إن هذه الصفقة "تشكل منعطفا مهما في مسار الشركة، وتندرج ضمن خطة تحديث الأسطول وتوسيع الشبكة الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة دكار كأحد أبرز المراكز الجوية في القارة".

توسع نحو أوروبا والأميركيتين

وتخطط الشركة للاستفادة من مرونة الطراز الجديد في فتح خطوط جديدة نحو أوروبا والشرق الأوسط والأميركيتين، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى مدن أوروبية ثانوية بعيدا عن المطارات الكبرى، مما يمنح المسافرين خيارات أكثر مرونة ويوفر الوقت.

من جانبه، رحّب براد ماكملن، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق التجاري في بوينغ، بانضمام "إير سنغال" إلى عائلة 737 ماكس، مؤكدا أن الطراز الجديد "سيدعم طموحات الشركة بفضل تقنياته المتقدمة وكفاءته التشغيلية".

البعد البيئي

ولا يقتصر التحديث على البعد التجاري، إذ تراهن الشركة على تقليص بصمتها البيئية، حيث يتميز "737 ماكس" باستهلاك أقل للوقود بنسبة 20%، وانبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون بالنسبة نفسها، فضلا عن خفض الضوضاء إلى النصف مقارنة بالطائرات السابقة.

وتسعى "إير سنغال" من خلال هذه الخطوة إلى تقديم تجربة سفر أكثر استدامة وراحة، في وقت تتنافس فيه شركات الطيران الأفريقية على تعزيز حضورها في السوق العالمية.