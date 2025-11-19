أفادت تقارير إعلامية بأن الصين ستعلق استيراد المأكولات البحرية من اليابان في ظل السجال الدبلوماسي بين البلدين بشأن تايوان.

ونقلت وسائل إعلام يابانية اليوم الأربعاء من بينها شبكة البث العامة "إن إتش كاي" عن مصادر حكومية لم تسمها خبر الإعلان عن تعليق الصين استيراد المنتجات البحرية.

وقالت "إن إتش كاي" إن الصين فسّرت الخطوة على أنها ضرورية لمراقبة المياه المعالجة التي تم تصريفها من محطة فوكوشيما النووية.

ولم تستأنف الصين إلا مؤخرا شراء المنتجات البحرية من اليابان بعد حظر سابق فرضته بعدما بدأت محطة فوكوشيما النووية تصريف المياه المعالجة عام 2023.

ودعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملية التصريف وذكرت شركة "تيبكو" المشغلة للمحطة أن المياه التي تم تصريفها في المحيط تمت معالجتها بشكل متكرر لتنقيتها من المواد المشعة باستثناء مادة "تريتيوم" التي اعتُبرت مستوياتها ضمن تلك الآمنة.

لكن بكين اتهمت اليابان بالتعامل مع المحيط الهادي وكأنه "مجرور" وحظرت استيراد المأكولات البحرية الصينية.

وقامت روسيا لاحقا بخطوة مشابهة.

الخلاف الأخير بين الصين واليابان

نشب الخلاف الأخير بين الصين واليابان عندما أشارت رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكريا في حال وقع أي هجوم على تايوان.

وردّت الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها بغضب.

واستدعت الصين الأسبوع الماضي السفير الياباني ودعت مواطنيها إلى عدم السفر إلى اليابان، فيما دعت أولئك الذين يدرسون هناك إلى توخي الحذر.

كما تأجل عرض فيلمين يابانيين على الأقل في الصين، بحسب الإعلام الرسمي.

وبلغت شحنات المأكولات البحرية إلى البر الصيني الرئيسي عام 2023 نحو 15.6% من المجموع البالغ 390 مليار ين (2.5 مليار دولار) مقارنة مع 22.5% عام 2022.

وبلغت نسبة الشحنات إلى هونغ كونغ 26.1% وإلى الولايات المتحدة 15.7% في عام 2023.