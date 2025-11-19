الذهب يرتفع مع ترقب بيانات أميركية والنفط يتراجع

تحولت أسعار الذهب إلى الارتفاع اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتقرير الوظائف الأميركية الذي قد يلقي مزيدا من الضوء على مسار أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.26% إلى 4118.21 دولارا للأوقية (الأونصة)، في وقت كتابة التقرير، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.16% إلى 4118.21 دولارا للأوقية.

ونقلت رويترز عن تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة "كيه سي إم تريد"، قوله: "تأثرت القوة الدافعة للذهب إلى حد ما بصعود الدولار والشكوك حيال الموعد التالي لخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة".

وأضاف: "مع ذلك، فإن موجة من العزوف عن المخاطرة في السوق أبقت الذهب في دائرة اهتمام المستثمرين كملاذ آمن، مما حد من التراجع".

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل العملات الرئيسية. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة كلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وانخفضت أسواق الأسهم العالمية بشدة هذا الأسبوع، إذ سجل المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" سلسلة خسائر استمرت 4 أيام بسبب المخاوف بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي.

ويترقب المستثمرون الآن محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأخير، المقرر إصداره في وقت لاحق من اليوم، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر/ أيلول، الذي يصدر غدا الخميس بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي.

ويتوقع خبراء الاقتصاد -الذين استطلعت رويترز آراءهم- أن يُظهر التقرير أن أصحاب العمل أضافوا 50 ألف وظيفة خلال الشهر.

وأظهرت البيانات أمس الثلاثاء أن عدد الأميركيين الذين يتلقون إعانات البطالة بلغ أعلى مستوى له في شهرين في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

كان البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، لكن رئيسه جيروم باول أبدى حذره من أي خفض آخر لسعر الفائدة هذا العام، ويعود ذلك لأسباب، منها نقص البيانات.

ويميل الذهب -الذي لا يدر عائدا- إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها كالتالي:

ارتفعت الفضة 3.05% إلى 52.25 دولارا.

زاد البلاتين 2.44% إلى 1569.8 دولارا.

ارتفع البلاديوم 2.28% إلى 1430 دولارا.

النفط يتراجع

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير صناعي ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، مما عزز المخاوف من فائض المعروض، رغم أن العقوبات المفروضة على النفط الروسي حدّت من انخفاض الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.66% لتصل إلى 64.46 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.1% في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.56% إلى 60.40 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفعت بنسبة 1.4% يوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر في السوق في وقت متأخر أمس الثلاثاء -نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي- بأن مخزونات الخام والوقود الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 4.45 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.55 مليون برميل، وزادت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 577 ألف برميل، وفقا لمصادر معهد البترول الأميركي.

وقال محللو إستراتيجيات السلع في بنك "آي إن جي" إن "التقرير -بوجه عام- كان متشائما نسبيا"، مع أنهم حذروا من أن "المتعاملين في السوق يبدون قلقا بشأن مخاطر العرض أكثر من قلقهم بشأن احتمالات تحقيق فائض مستقبلا".

وحددت العقوبات الأميركية على "روسنفت" و"لوك أويل" الروسيتين، وهما شركتا إنتاج رئيسيتان، يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري موعدا نهائيا لإنهاء الشركات تعاملاتها مع هاتين الشركتين الروسيتين.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية -أول امس الاثنين- إن العقوبات، التي تُثقل بالفعل إيرادات روسيا النفطية، من المتوقع أن تقلل من حجم صادراتها، وقد بدأ مشترو النفط الخام في الصين والهند في التحول إلى موردين بديلين.

وقال كبير محللي النفط في بورصة لندن للأوراق المالية إمريل جميل إن "أسعار النفط المرجعية في نطاقها السعري، حيث يترقب السوق تأثير عقوبات 21 نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من وجود ضغوط هبوطية في الخلفية مع زيادة المعروض".

ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزونات الحكومية الأميركية الرسمية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.