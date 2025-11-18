ملاوي تمدد حالة الكارثة بسبب أزمة غذاء خانقة

أعلن رئيس ملاوي آرثر بيتر موثاريكا تمديد حالة الكارثة لتشمل جميع الأقاليم الـ28 وأربع مدن رئيسية، في ظل أزمة غذاء متفاقمة ناجمة عن موجات جفاف طويلة، وفق بيان.

وقال جاستن سايدي، الأمين العام للحكومة، إن مستوى انعدام الأمن الغذائي في البلاد بلغ "مستويات مقلقة"، مشيرا إلى أن القرار جاء استنادا إلى تقرير لجنة تقييم هشاشة ملاوي الذي توقع تفاقم الأزمة بين أكتوبر/تشرين الأول 2025 ومارس/آذار 2026.

وكان موثاريكا قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة الكارثة في 11 إقليما، قبل أن يوسع نطاقها ليشمل البلاد بأكملها مع تزايد مؤشرات الأزمة.

ووفق تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل، يعاني نحو 4 ملايين شخص من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، في وقت يواجه 8 آلاف شخص مستويات حرجة تهدد حياتهم.

دعوات عاجلة للدعم

من جانبها، رحبت منظمات محلية ودولية بالخطوة ووصفتها، أنها "في الوقت المناسب"، معتبرة أنها تفتح المجال لحشد موارد إضافية لمواجهة الأزمة.

وقال ويلسون موليني، مفوض إدارة الكوارث، إن الإعلان "يوفر فرصة للحصول على مزيد من الدعم والموارد لإنقاذ الأرواح"، داعياً إلى استجابة إنسانية عاجلة.

كما وصف جون كابيتو، المدير التنفيذي لجمعية المستهلكين في ملاوي، الوضع الغذائي الحالي بأنه "محزن للغاية"، مؤكدا أن "غالبية المواطنين يعانون الجوع ويكابدون مشقة البحث عن الغذاء"، وحث الشركاء الدوليين على التدخل السريع لدعم البلاد.

وتواجه ملاوي، الدولة الواقعة في جنوب شرقي أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها نحو 22 مليون نسمة، أزمات غذائية متكررة منذ خمس سنوات بسبب الأعاصير وموجات الجفاف الممتدة، ما جعل الأمن الغذائي أحد أبرز تحديات الحكومة والمجتمع الدولي.