سوريا تستقبل 650 ألف برميل نفط ضمن منحة سعودية

وصلت ناقلة نفط سعودية أمس الاثنين إلى ميناء بانياس في سوريا محملة بنحو 90 ألف طن من النفط الخام، في إطار المنحة السعودية التي تهدف إلى دعم الاحتياجات المحلية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن أحمد قبه جي نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول قوله إن ميناء بانياس استقبل الاثنين الدفعة الأولى من المنحة السعودية والتي تقدر بـ650 ألف برميل، في حين سوف تصل الدفعة الثانية والتي تقدر بمليون برميل في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم تكريرها بمصفاة بانياس النفطية.

بدوره، أشار مدير مصب بانياس النفطي عبد الهادي جوباسي إلى أنه تجري حاليا عملية تفريغ الناقلة وتحتاج إلى 72 ساعة للانتهاء.

وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش أنه في إطار تلبية الاحتياجات المستمرة لمواد الطاقة ودعم تشغيل المصافي الوطنية، استقبل ميناء بانياس الباخرة "بيتالدي" (PETALIDI) قادمة من السعودية، محمّلة بكمية تقدَّر بـ90 ألف طن من النفط الخام.

وأشار علوش إلى أن الفرق الفنية باشرت عمليات تفريغ الحمولة وفق أعلى معايير السلامة الفنية والبيئية، تمهيدا لضخ الكميات إلى مصفاة بانياس، بهدف تعزيز تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية وضمان استقرارها.

يذكر أن سوريا وقعت مع السعودية مذكرة تفاهم تمنح بموجبها الرياض دمشق 1.65 مليون برميل من النفط الخام، وتعتبر وصول الباخرة أولى ثمرات الاتفاقية بين وزارة الطاقة السورية والصندوق السعودي للتنمية.