وزير الزراعة السوري: مشروع القرض الحسن يهدف لدعم محصول القمح

قال وزير الزراعة السوري أمجد بدر إن مشروع "القرض الحسن" جاء لدعم محصول القمح وضمان إنتاجيته للموسم المقبل، من خلال قرض عيني من دون فوائد للمزارعين يشمل كميات البذور والأسمدة المطلوبة لعملية الزراعة.

وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية (سانا) أكد الوزير أن بإمكان المزارعين تقديم طلباتهم للحصول على "القرض الحسن" من خلال دوائر الزراعة الموجودة في المحافظات.

وكانت وزارة الزراعة أطلقت مشروع "القرض الحسن" لزراعة القمح، على أن يستمر التسجيل عليه بين 17 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، للنهوض بالقطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي.

وأوضح الوزير أن القرض الحسن دعم قدمته الدولة لضمان محصول القمح والوزارة حريصة على توجيه هذا الدعم للغرض المطلوب منه، مبيّنا أنه ستكون ثمة لجان ميدانية تتشكل بالتعاون مع المجتمع المحلي، للكشف الميداني، ومراقبة عمليات الزراعة والإشراف الفني عليها، وتقديم النصح والإرشادات، والمتابعة حتى موسم الحصاد.

ودعا جميع المزارعين إلى التعاون مع اللجان الفنية لإنجاح المشروع والحصول على نتائج جيدة.

وحسب المؤسسة العامة السورية للحبوب فإن احتياج سوريا من القمح يبلغ أكثر من 2.5 مليون طن سنويا.

وصول شحنات قمح

في سياق آخر، وصلت إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس 5 بواخر تحمل أكثر من 134 ألف طن قمح، ضمن خطة لتعزيز مخزون الأمن الغذائي، وتأمين احتياجات المطاحن في مختلف المحافظات السورية من الدقيق التمويني.

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للحبوب حسن عثمان أن هذه البواخر قادمة من أوكرانيا وروسيا وتأتي ضمن خطة تأمين مادة القمح اللازمة لاستمرار عملية إنتاج الخبز، مشيرا إلى أن المؤسسة تتابع تنفيذ التوريدات بشكل متواصل لضمان وصول الكميات المطلوبة من دون انقطاع.

ولفت عثمان إلى أن أعمال التفريغ والنقل والتخزين تتم وفق إجراءات دقيقة وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على جودة المادة وتأمين احتياجات المطاحن اليومية.

وأشار عثمان إلى أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خطتها لتوريد كميات إضافية خلال الفترة القادمة بما يعزز المخزون الإستراتيجي، ويدعم الأمن الغذائي الوطني تحت إشراف مباشر من وزارة الاقتصاد والصناعة.

وكانت وصلت في التاسع من من الشهر الجاري إلى مرفأ طرطوس 3 بواخر محمّلة بكميات من مادة القمح تتجاوز 70 ألف طن، وذلك ضمن سلسلة تعاقدات أبرمتها المؤسسة السورية للحبوب مع شركات خاصة لتأمين احتياجات البلاد من القمح.