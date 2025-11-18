حذّر ساندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت المالكة لغوغل، من أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، رغم كونها "لحظة استثنائية"، تتضمن أيضا "عناصر لا عقلانية".

وأكد في مقابلة حصرية مع هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، أن أي انفجار محتمل لفقاعة الذكاء الاصطناعي سيؤثر على جميع الشركات من دون استثناء، قائلا "لا أعتقد أن أي شركة ستكون محصّنة، بما في ذلك نحن".

وتأتي هذه التصريحات وسط مخاوف متصاعدة في وادي السيليكون من تشكّل فقاعة استثمارية جديدة، بعدما ارتفعت تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، مع إنفاق ضخم على بنى تحتية ومشروعات لا تزال في مراحل مبكرة.

ارتفاعات قياسية في التقييمات

وتضاعفت خلال 7 أشهر قيمة أسهم ألفابت، لتصل إلى 3.5 تريليونات دولار، في حين بلغ تقييم شركة إنفيديا 5 تريليونات دولار، وهو رقم غير مسبوق عالميا.

وتشير المعلومات إلى شبكة معقدة من صفقات الذكاء الاصطناعي التي تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار مرتبطة بشركة "أوبن إيه آي"، رغم أن إيراداتها المتوقعة هذا العام أقل من "واحد في الألف" من حجم الاستثمارات التي ضُخت فيها.

ويرى محللون -وفق "بي بي سي"- أن هذا يذكّر بفقاعة الإنترنت في أواخر تسعينيات القرن الماضي عندما انهارت أسعار أسهم شركات ناشئة، وفقد كثيرون مدخراتهم، وخسرت الأسواق تريليونات الدولارات.

وقال بيتشاي في المقابلة "يمكننا النظر الآن إلى الإنترنت. كان هناك بالتأكيد استثمار زائد، لكن لا أحد يشك اليوم في تأثيره العميق. وأتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي -كذلك- مزيجا من العقلانية ولا عقلانية اللحظة".

استهلاك طاقة هائل

وتلفت "بي بي سي" إلى تحذير بيتشاي من أن الذكاء الاصطناعي يستهلك كميات "هائلة" من الطاقة، بلغت 1.5% من الكهرباء العالمية العام الماضي وفق الوكالة الدولية للطاقة.

وقال "لا ينبغي أن يُقيَّد اقتصاد بسبب الطاقة. سيكون لذلك تبعات".

وأقرّ بأن توسع نشاط الذكاء الاصطناعي لدى الشركة تسبب في "تباطؤ" التقدم نحو تحقيق أهداف المناخ، لكنه أكد أن "ألفابت" لا تزال تستهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2030، من خلال الاستثمار في تقنيات طاقة جديدة.

وأضاف "الوتيرة التي كنا نأمل أن نحقق بها التقدم ستكون متأثرة".

تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف

ويصف بيتشاي الذكاء الاصطناعي بأنه "أعمق تقنية عملت عليها البشرية"، مؤكدا أنه سيحدث "اضطرابات مجتمعية"، لكنه في الوقت نفسه "سيخلق فرصا جديدة".

وقال "سيتطور الذكاء الاصطناعي ويغيّر بعض الوظائف، وسيحتاج الناس إلى التكيف. من سيتعلم استخدام هذه الأدوات سيؤدي بشكل أفضل".

ويضيف "لا يهم إن كنت تريد أن تكون معلماً أو طبيبا.. المهن ستبقى، لكن من سيبرع هو من يتقن استخدام هذه التقنيات".