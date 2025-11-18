بيتكوين عند أدنى مستوى منذ أبريل

تراجعت العملة الرقمية المشفرة الأبرز "بيتكوين" إلى ما دون 90 ألف دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل/نيسان الماضي، متأثرة بحالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي وسياسات الفائدة العالمية.

وبحسب بيانات منصة "كوين ماركت كاب" (Coin Market Cap) المتخصصة بالتحليلات المالية، انخفضت قيمة سوق العملات المشفرة العالمية، بما في ذلك "بيتكوين"، بنحو 4.80% خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتصل إلى 3.08 تريليونات دولار.

وشهدت بيتكوين انخفاضا بأكثر من 5.9% خلال الـ24 ساعة الماضية لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل/نيسان الماضي.

ويتم تداول بيتكوين حاليا عند 91.3 ألف دولار، في حين كانت قد هبطت إلى 89.6 ألف دولار في وقت سابق مع خسارة أسبوعية بلغت 15.3%.

وكان سعر بيتكوين قد هبط في أبريل/نيسان 2025 إلى 74.4 ألف دولار، متأثرًا بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الأسواق المالية العالمية آنذاك.

وبهذا تواصل العملة المشفرة الأبرز تراجعها من مستوى قياسي تجاوز 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويأتي هذا التراجع وسط تزايد العوامل الاقتصادية المعاكسة بما في ذلك تجدد المخاوف بشأن سياسة أسعار الفائدة وتضخم التقييمات عبر أسواق المضاربة.