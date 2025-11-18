اقتصاد|أسواق

بيتكوين عند أدنى مستوى منذ أبريل

LONDON, ENGLAND - JANUARY 09: In this photo illustration, a visual representation of the digital Cryptocurrency, Bitcoin is seen on January 09, 2024 in London, England. Bitcoin investors are expecting the U.S. Securities And Exchange Commission (SEC) to issue a decision soon on whether to grant Bitcoin "exchange-traded fund" (ETF) approval, which would allow people to invest in Bitcoin without having to buy it on a crypto exchange like Coinbase or Binance. The price of Bitcoin has risen in anticipation of such approval. (Photo illustration by Dan Kitwood/Getty Images)
بيتكوين وصلت ذروتها عند 126 ألف دولار أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي (غيتي)
Published On 18/11/2025
|
آخر تحديث: 14:52 (توقيت مكة)

تراجعت العملة الرقمية المشفرة الأبرز "بيتكوين" إلى ما دون 90 ألف دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل/نيسان الماضي، متأثرة بحالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي وسياسات الفائدة العالمية.

وبحسب بيانات منصة "كوين ماركت كاب" (Coin Market Cap) المتخصصة بالتحليلات المالية، انخفضت قيمة سوق العملات المشفرة العالمية، بما في ذلك "بيتكوين"، بنحو 4.80% خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتصل إلى 3.08 تريليونات دولار.

وشهدت بيتكوين انخفاضا بأكثر من 5.9% خلال الـ24 ساعة الماضية لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل/نيسان الماضي.

ويتم تداول بيتكوين حاليا عند 91.3 ألف دولار، في حين كانت قد هبطت إلى 89.6 ألف دولار في وقت سابق مع خسارة أسبوعية بلغت 15.3%.

وكان سعر بيتكوين قد هبط في أبريل/نيسان 2025 إلى 74.4 ألف دولار، متأثرًا بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الأسواق المالية العالمية آنذاك.

وبهذا تواصل العملة المشفرة الأبرز تراجعها من مستوى قياسي تجاوز 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويأتي هذا التراجع وسط تزايد العوامل الاقتصادية المعاكسة بما في ذلك تجدد المخاوف بشأن سياسة أسعار الفائدة وتضخم التقييمات عبر أسواق المضاربة.

المصدر: مواقع إلكترونية + وكالة الأناضول

