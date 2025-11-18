الطائرة "سي 919" الصينية منافس جديد في عالم الطيران

في عرض جوي لافت، ظهرت طائرة "سي 919" التابعة لشركة الطائرات التجارية الصينية "كوماك" في معرض دبي للطيران، في خطوة تستهدف تعزيز حضور الصين داخل سوق الطيران العالمي الذي يعاني من تأخر تسليمات الشركات الغربية.

العرض، وفق ما نقلته وكالة "رويترز"، كان رمزيا لكنه محمّل بدلالة إستراتيجية، إذ سعت بكين من خلاله إلى إبراز أول طائرة نفاثة محلية مكتملة التطوير بعد 17 عاما من الإعلان عن المشروع، في وقت تسعى فيه "كوماك" لمنافسة الشركات العملاقة مثل "إيرباص" و"بوينغ".

عرض جوي ورسائل دعائية مباشرة

وجاءت الطائرة بطلاء أبيض مع خطوط زرقاء وخضراء، وظهرت عبارة "حين يلتقي إعجاز بآخر" على اللوحات الدعائية المرافقة لها.

وقد امتنعت الوفود الصينية عن الإجابة عن أسئلة تتعلق بإيجاد أول مشترٍ للطائرة خارج شرق آسيا، إلا أن الإقبال الجماهيري كان واضحا، حيث اصطف عشرات الزوار لمشاهدة الطائرة والاستماع إلى الطيار وهو يتحدث عن تجربته في قيادتها.

وأصبحت بروناي الشهر الماضي أحدث دولة تسمح لشركات الطيران التابعة لها بتشغيل طائرات صينية الصنع.

وطلبت شركة "‬جالوب إير"‬ الناشئة في بروناي 15 طائرة من طراز "سي 909" و15 طائرة من طراز "سي 919" في عام 2023. ورغم ذلك، لم يفز أي من الطرازين بعميل عالمي رئيسي.

طرازات جديدة تنافس الممر الواحد لدى الشركات الكبرى

وسلّطت "كوماك" الضوء في دبي على خط تصنيع جديد يشمل نسخة مطوّلة من "سي 919″، والمخطط لها أن تتسع لنحو 210 ركاب.

ووفق تقرير رويترز، فإن هذه النسخة تستهدف مباشرة طرازات "إيرباص" (إيه 321 نيو) و"بوينغ" (737 ماكس 10)، وهي الفئة الأكثر تنافسية في سوق الطائرات ذات الممر الواحد.

كما عرضت الشركة طراز "سي 909″، الذي يُعد أول طائرة صينية بمحركات نفاثة تصل إلى الإنتاج التجاري منذ العام 2016، وتشغّله بالفعل عدد من شركات الطيران الإقليمية.

ترحيب غربي حذر وموقع صيني يتشكل تدريجيا

كما نقلت رويترز تصريحات مسؤولي الشركتين الغربيتين، حيث قالت الرئيسة التنفيذية لطائرات الركاب في بوينغ "إن المنافسة أمر جيد للصناعة.. إنها تجعلنا جميعا أفضل".

في حين قال المسؤول التجاري في إيرباص "إنها ليست تهديدا، إنها منافس، إنها واقع". ومع ذلك، يعتقد محللون -بحسب رويترز- أن الصين لن تحصل في المدى القريب على حصة كبيرة من السوق العالمي باستثناء الدول الداعمة، لكن وجودها في معارض كبرى مثل دبي يعكس رغبتها في دخول آخر معاقل الصناعة الغربية.

اعتماد كبير على الموردين الغربيين وتأثير التوترات التجارية

ورغم تأكيد كوماك أن الملكية الفكرية للتقنيات محفوظة داخل الصين، فإن كتيبات الطائرة -وفق رويترز- كشفت عن اعتمادها على 18 موردا غربيا يزودونها بالمحركات وأنظمة الهبوط وغيرها.

وقد برز تأثير التوترات التجارية بين بكين وواشنطن حين علّقت أميركا تراخيص تصدير المحركات خلال العام الجاري.

وفي بيان نقلته الوكالة، قالت الشركة إنها "تبقى ملتزمة بالتعاون المفتوح، وتتطلع إلى علاقات أقوى وأعمق مع العملاء والشركاء حول العالم".

اهتمام خليجي متزايد رغم تأخر التسليمات

وأشارت رويترز إلى أن الصين تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع دول الخليج، مما يفتح الباب أمام فرص حقيقية للطائرة في المنطقة، رغم أن كوماك لم تحقق أهداف التسليم المعلنة لطراز "سي 919" خلال هذا العام.

كما عرضت الشركة في دبي مواد تعريفية حول الطائرة العريضة البدن "سي 929″، التي كانت في الأصل مشروعا مشتركا مع روسيا قبل أن تصبح بقيادة صينية كاملة، لكن دون توفر تفاصيل تقنية كافية عنها.