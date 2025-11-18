تراجع صادرات المعادن النادرة الصينية وسط محادثات مع أميركا

انخفضت صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنةً بالشهر السابق، في ظل استمرار بكين وواشنطن في مناقشة تفاصيل ترتيبات التوريد بموجب الهدنة التجارية بينهما، حسب وكالة بلومبيرغ الأميركية.

وانخفضت إلى 6173 طنًا الشحناتُ الصادرة من المواد المستخدمة في المركبات الكهربائية والأسلحة والتصنيع عالي التقنية، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو/حزيران، وفقًا لبيانات الجمارك الصادرة اليوم الثلاثاء.

وتهيمن على هذه الفئة عادةً مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة، وهي المكونات الصناعية التي لعبت دورًا محوريًا للصين في مواجهة الهجوم التجاري الأميركي.

لا تزال واشنطن وبكين تعملان على بلورة تفاصيل الهدنة التجارية التي توصل إليها الرئيسان شي جين بينغ ودونالد ترامب في العاصمة الكورية الجنوبية أواخر أكتوبر/تشرين الأول، وقد منح الجانبان مفاوضيهما مهلة حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني للاتفاق على شروط توريد المعادن الأرضية النادرة المتجهة إلى الولايات المتحدة، وفق مصادر مطلعة على الأمر.

وقد فرضت بكين ضوابط تصدير على مجموعة من المعادن الأرضية النادرة في 4 أبريل/نيسان الماضي، مما تسبب في انقطاعات في الإمدادات استمرت لأشهر، خاصةً مجال المغناطيس، وترك الصناعات العالمية معرضة لخطر انقطاع الإنتاج.

وبموجب الهدنة التجارية، وافقت بكين على تعليق مؤقت لمدة عام واحد لفرض قيود أكثر صرامة على المعادن الأرضية النادرة، مع تعهدها بتقديم "تراخيص عامة" للمواد الخاضعة بالفعل لضوابط التصدير، وفقًا لما ذكره البيت الأبيض.

وتغطي أرقام الصادرات الصينية الصادرة اليوم المنتجات المشحونة إلى جميع الوجهات، ولا تُفصّل الأرقام حسب الموقع الجغرافي أو نوع المنتج، ويتوقع توفر معلومات أكثر تفصيلاً في دفعة أخرى من البيانات المقرر صدورها الخميس.

وقد وُضعت قيود التصدير الصينية في أبريل/نيسان الماضي على 7 معادن أرضية نادرة، والمنتجات التي تحتوي عليها، على قائمة المواد الخاضعة لضوابط "الاستخدام المزدوج" ظاهريًا لمنع استخدامها في التطبيقات العسكرية خارج الصين.

وتُظهر بيانات الجمارك أنه رغم الانخفاض الحاد في التدفقات مع تطبيق نظام التصدير، فإن الكميات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ ذلك الحين. وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بلغ إجمالي صادرات المنتجات 53 ألفا و289 طنًا، بانخفاض 4% فقط على أساس سنوي.

ووفق بيانات سابقة فإن صادرات الصين من المعادن النادرة بأشكال أقل معالجة -مثل الأكاسيد- ارتفعت في أكتوبر/تشرين الأول من أدنى مستوى لها في 7 أشهر في سبتمبر/أيلول.