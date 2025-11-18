قفزة لأرباح أنظمة إلبيت الإسرائيلية بسبب حرب غزة والمبيعات لأوروبا

قالت أنظمة إلبيت، أكبر شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية، اليوم الثلاثاء إنها حققت ارتفاعا كبيرا في أرباح الربع الثالث من العام بدعم مبيعات للجيش الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة وزيادة الإنفاق الدفاعي العالمي وتحديدا الأوروبي.

وعبر مسؤولو الشركة عن توقعهم أن يتواصل تراكم الطلبيات مما سيؤدي بدوره إلى زيادة المبيعات والأرباح. وقال كوبي كاجان المدير المالي للشركة إن أداء أنظمة إلبيت يتحسن في ما يتعلق بتحويل تراكم الطلبات إلى إيرادات وأرباح.

وبعد إبرام مزيد من العقود الأوروبية، بلغ إجمالي الطلبات المتراكمة للشركة 25.2 مليار دولار. ونحو 69% من إجمالي الطلبات من خارج إسرائيل، ومن المقرر تنفيذ 38% منها خلال الفترة المتبقية من 2025 وفي 2026.

وقالت الشركة إن ربحها وصل إلى 3.35 دولارات للسهم المخفف بعد استبعاد البنود غير المتكررة في الربع الممتد من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، ارتفاعا من 2.21 دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.92 مليار دولار من 1.72 مليار دولار.

وصعدت أسهم الشركة المدرجة على ناسداك 0.5% إلى 505.74 دولارات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بتسلئيل ماتشليس إنه على الرغم من وقف إطلاق النار بعد عامين من الحرب في قطاع غزة، فإن الشركات التي أوقفت عمليات الشراء خلال الحرب عادت لتستأنف طلباتها، أما في إسرائيل "فهناك حاجة ماسة لبناء المخزون".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك حاجة لأن تكون الصناعات الدفاعية أكثر اعتمادا على الصناعة الإسرائيلية.

وقال ماتشليس لرويترز إن أنظمة إلبيت طرحت في السوق منتجات تجمع بين عدد من تقنياتها، منها صاروخ جو-سطح بعيد المدى. وأضاف أن تراكم الطلبات القوي "يشير إلى حالة من الاستقرار خلال السنوات المقبلة".

وتلقت النتائج دعما من زيادة 14% في إيرادات الشركة من أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والكمبيوتر والاستطلاع والإنترنت.

وجاء أكثر من 33% من عائدات الشركة من إسرائيل التي حاربت غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي. وورّدت الشركة خلال الحرب الذخائر والطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ الموجهة وقدرات الاستطلاع وغيرها من الأنظمة.

وارتفعت المبيعات إلى أوروبا، التي تعزز حاليا الإنفاق الدفاعي، إلى 536 مليون دولار من 430 مليون دولار في الربع نفسه من العام الماضي، وهو ما يمثل 28% من الإيرادات.

وأعلنت أنظمة إلبيت أمس الاثنين أنها حصلت على عقد دولي بقيمة 2.3 مليار دولار ممتد لـ8 سنوات ولم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وقالت الشركة إنها ستوزع أرباحا فصلية قدرها 75 سنتا للسهم الواحد.