قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجمهوريين يعكفون على إعداد مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا، مشيرا إلى أن إيران قد تُضاف إلى تلك القائمة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين "كما تعملون، أنا من اقترح ذلك.. لذا فإن أي دولة ستجري تعاملات تجارية مع روسيا ستخضع لعقوبات شديدة للغاية. ربما يضيفون إيران إلى تلك القائمة".

شركتا "لوك أويل" و"روسنفت"

والشهر الماضي، فرض ترامب عقوبات على روسيا تتعلق بأوكرانيا لأول مرة في ولايته الثانية مستهدفا شركتي النفط "لوك أويل" و"روسنفت".

وأبدت وزارة الخزانة الأميركية حينها استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات، ودعت في الوقت نفسه موسكو إلى الموافقة الفورية على وقف إطلاق نار في حربها على أوكرانيا التي بدأت في فبراير/شباط 2022.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "نظرا لرفض الرئيس بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين تمولان آلة الكرملين الحربية"، وأضاف: "نشجع حلفاءنا على الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات".

ومثّلت هذه العقوبات تحولا كبيرا في سياسة ترامب، الذي لم يسبق أن فرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب، بعدما كان يعتمد على اتخاذ تدابير تجارية، وفرض ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الواردة من الهند ردا على شرائها النفط الروسي بأسعار مخفضة.