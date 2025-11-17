شركات نفط عالمية تحمل أول شحنة من كردستان العراق

قالت شركة غلف كيستون بتروليوم، اليوم الاثنين، إن شركات نفط عالمية في إقليم كردستان العراق حملت أول شحنة تصدير من ميناء جيهان التركي.

وأضافت الشركة، في بيان، أنها تتوقع تحصيل مقابل حصتها من الشحنة الأولى خلال 30 يوما، وأن يتم تحميل الشحنة الثانية في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

في غضون ذلك استقرت أسعار النفط، في أحدث التعاملات، وسجّل برميل خام برنت 64.41 دولارا، في حين سجّل الخام الأميركي 60.14 دولارا.

وبعد توقف دام عامين ونصف، استأنف العراق صادرات النفط من كردستان العراق إلى ميناء جيهان عبر خط أنابيب في أواخر سبتمبر/أيلول بموجب اتفاق مؤقت يعوض المنتجين بحصة من الخام الذي يسلمونه لشركة تسويق النفط العراقية (سومو).

يشمل اتفاق الاستئناف 8 شركات نفط دولية، منها شركة "شاماران بتروليوم" وشركة "إتش كيه إن إنرجي" وشركة "هانت أويل".

ولم تنضم شركة "دي إن أو" النرويجية، أكبر منتج في كردستان، إذ تواصل بيع النفط لمتعاملين محليين نقدا.

وحسب رويترز يخطط العراق لتحميل 250 ألف برميل يوميا من خام كركوك عبر ميناء جيهان في نوفمبر/تشرين الثاني على 12 شحنة، بزيادة 86% عن الشهر السابق.