شركات نفط عالمية تحمل أول شحنة من كردستان العراق

A worker checks the valve gears of pipes linked to oil tanks at Turkey's Mediterranean port of Ceyhan, which is run by state-owned Petroleum Pipeline Corporation (BOTAS), some 70 km (43.5 miles) from Adana, Turkey, in this February 19, 2014 file photo. Crude oil flow in an Iraqi pipeline carrying Kurdish and Kirkuk oil to Turkey's southern port of Ceyhan resumed on August 6, 2015, after a week-long shutdown following an attack by Kurdistan Workers Party (PKK) militants, a Turkish energy official and a shipping agent told Reuters. The militants, who have increasingly targeted Turkey's energy infrastructure, bombed the pipeline last Wednesday. Iraq's Kurdistan Regional Government energy ministry has said the attacks damaged the region's economic viability. REUTERS/Umit Bektas/Files
تصدير نفط كردستان العراق يتم من خلال ميناء جيهان التركي (رويترز)
Published On 17/11/2025
آخر تحديث: 18:32 (توقيت مكة)

قالت شركة غلف كيستون بتروليوم، اليوم الاثنين، إن شركات نفط عالمية في إقليم كردستان العراق حملت أول شحنة تصدير من ميناء جيهان التركي.

وأضافت الشركة، في بيان، أنها تتوقع تحصيل مقابل حصتها من الشحنة الأولى خلال 30 يوما، وأن يتم تحميل الشحنة الثانية في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

في غضون ذلك استقرت أسعار النفط، في أحدث التعاملات، وسجّل برميل خام برنت 64.41 دولارا، في حين سجّل الخام الأميركي 60.14 دولارا.

وبعد توقف دام عامين ونصف، استأنف العراق صادرات النفط من كردستان العراق إلى ميناء جيهان عبر خط أنابيب في أواخر سبتمبر/أيلول بموجب اتفاق مؤقت يعوض المنتجين بحصة من الخام الذي يسلمونه لشركة تسويق النفط العراقية (سومو).

يشمل اتفاق الاستئناف 8 شركات نفط دولية، منها شركة "شاماران بتروليوم" وشركة "إتش كيه إن إنرجي" وشركة "هانت أويل".

ولم تنضم شركة "دي إن أو" النرويجية، أكبر منتج في كردستان، إذ تواصل بيع النفط لمتعاملين محليين نقدا.

وحسب رويترز يخطط العراق لتحميل 250 ألف برميل يوميا من خام كركوك عبر ميناء جيهان في نوفمبر/تشرين الثاني على 12 شحنة، بزيادة 86% عن الشهر السابق.

المصدر: رويترز

