السنغال تعتمد استهلاك الأرز المحلي في اقتصادها

وقّعت وزارة الصناعة والتجارة السنغالية بروتوكول اتفاق مع الفاعلين في قطاع الأرز والمنظمات التجارية، بهدف تعزيز استهلاك الأرز المحلي وضمان دعم أكبر للمزارعين.

ونصّ الاتفاق على تحديد سعر الأرز الأبيض عند مستوى 350 فرنكا أفريقيا للكيلوغرام الواحد، بما يضمن عائدا منصفا للمزارعين ويعزز سياسة "استهلكوا المحلي".

كما التزم التجار باستيعاب كامل الكميات المتاحة في مواقع الإنتاج، وهو ما يوفّر مسارا آمنا لتسويق المحصول الوطني.

ولتقليص الاعتماد على الواردات، أقرّت الحكومة آلية تربط حجم الاستيراد بمستوى شراء الإنتاج المحلي، في محاولة لدفع الفاعلين الاقتصاديين إلى إعطاء الأولوية للأرز السنغالي قبل اللجوء إلى الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة بعد توجيه الرئيس السنغالي خلال مجلس الوزراء في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بضرورة وضع إستراتيجية شاملة لتثمين الأرز المحلي، باعتباره جزءا من رؤية وطنية لتعزيز السيادة الغذائية وتقليص فاتورة الاستيراد، في بلد يُعدّ الأرز فيه مادة أساسية على موائد المواطنين.