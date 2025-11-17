الذهب يستقر مع صعود الدولار وترقّب بيانات أميركية

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تعافي الدولار، وسط ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة.

وعوّض المعدن الأصفر خسائر التعاملات المبكرة مسجلا 4078.40 دولارا للأوقية (الأونصة) في وقت كتابة التقرير، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.51% إلى 4073.40 دولارا للأوقية.

وتعافى مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات منافسة، ليعوض خسائره الصباحية، وارتفع 0.08%، مما يخفض جاذبية الذهب.

ونقلت رويترز عن تيم ووترر كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" قوله "تراجع توقعات خفض الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة الشهر المقبل تلقي بظلالها على أسعار الذهب".

وأضاف "رغم انتهاء الإغلاق فإنه لا يوجد ضمان بأن الأسواق أو الاحتياطي الاتحادي ستكون لديها رؤية كاملة بشأن كيفية أداء الاقتصاد، كما أن تعليقات مسؤولي المركزي الأميركي التي تميل إلى التشديد النقدي لا تصب في صالح الذهب".

وينتظر المشاركون في السوق صدور البيانات الأميركية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية لسبتمبر/أيلول يوم الخميس المقبل، للحصول على مؤشرات على قوة أكبر اقتصاد في العالم.

توقعات خفض الفائدة

حسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 43.6% خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، بانخفاض من 50% في وقت سابق من الأسبوع.

ويميل الذهب -الذي لا يدر عائدا- إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات الضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى كان أداؤها كالتالي: