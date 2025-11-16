من أين سيموّل زهران ممداني وعوده لسكان نيويورك؟

بينما يعكف عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني على تدبير المرحلة الانتقالية قبل أن يتولى مهامه رسميا في أول يناير/كانون الثاني المقبل، تتزايد التكهنات بشأن تطبيق الوعود الانتخابية التي على أساسها حقق فوزا تاريخيا وأصبح أول مسلم يتولى قيادة أكبر مدينة أميركية.

ركز ممداني (34 عاما) في برنامجه الانتخابي على جعل الحياة بالمدينة في متناول كل سكانها ووعد ببرامج اجتماعية طموحة، مثل الرعاية الأولية الشاملة للأطفال وتوفير مساكن بأسعار معقولة، علاوة على مجانية النقل العام.

ولتمويل ذلك البرنامج الانتخابي الطموح، يراهن ممداني، الذي يعرّف نفسه بالاشتراكي الديمقراطي، بشكل أساسي على زيادة الضرائب على الشركات وعلى أصحاب ذوي الدخل الأعلى في مدينة نيويورك.

لكن الأمور لا تبدو بذلك اليسر على أرض الواقع، ولا يستبعد أن يواجه ممداني بعض التحديات في التمويل لأن الكثير من مقترحاته تعتمد إلى حد كبير على موافقة مشرّعي الولاية وعلى حاكمة الولاية كاثي هوكول التي تسعى للترشح لولاية جديدة عام 2026.

ويتولى زهران ممداني مهمته في وقت تواجه فيه نيويورك، وفق تقديرات مكتب المراقب المالي للمدينة، عجزا بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى آثار وشيكة للتخفيضات الفدرالية التي تم إقرارها في مشروع قانون الضرائب، وتترتب عنها أعباء جديدة على المدن والولايات لتغطية برامج الرعاية الصحية والمساعدة الغذائية.

على صعيد آخر، لا يستبعد أن تتأثر ميزانية المدينة إذا أقدم الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ تهديداته بحجب مليارات الدولارات من الأموال الفدرالية على مدينة نيويورك في حال فوز ممداني.

ممداني وضرائب الشركات والأغنياء

لتمويل وعوده الانتخابية، يقترح زهران ممداني رفع معدل ضريبة الشركات في الولاية من 7.25% إلى 11.5% وبقدر ما يبدو أن هذا القرار سيحظى بترحيب فئات واسعة، فإن الشركات لها رأي آخر إذ إن بعضها قد يفكر في نقل نشاطه خارج المدينة أو قد يضطر إلى رفع أسعار منتجاته أو خدماته.

إعلان

وعلى سبيل القياس، لو تم تطبيق هذا الإجراء في السنة المالية 2024 فإن إيرادات ضرائب الشركات كانت ستصل إلى 11.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.4 مليارات دولار، لكن هذا الإجراء بدوره يتطلب موافقة مشرّعي الولاية وحاكمتها هوكول.

ويقترح ممداني زيادة قدرها 2% على ضريبة الدخل الشخصي التي يدفعها أصحاب أعلى دخل في مدينة نيويورك، أي من يزيد دخلهم عن مليون دولار سنويًا ليرتفع المعدل من 3.88% إلى 5.88% لتكون هي الأعلى في البلاد على هذه الفئة، وتثار بعض المخاوف من أن يدفع هذا الإجراء الأثرياء إلى مغادرة المدينة.

ممداني ومجانية رعاية الأطفال

ركز زهران ممداني في حملته الانتخابية عن مجانية رعاية الأطفال وهو موضوع يؤرق نسبة كبيرة من سكان نيويورك لأن متوسط رعاية طفل واحد بلغ 26 ألف دولار عام 2024، مما يشكل عبئا كبيرا على 29% من العائلات التي لديها أطفال صغار في المدينة.

وتتباين التقديرات بشأن تكلفة رعاية الأطفال الشاملة في المدينة إذ تتراوح بين 2.5 مليار دولار و3.5 مليار دولار، وثمة مصادر أخرى تقدرها، وفق نموذج إحصائي مختلف، بنحو 9.5 مليارات دولار.

ممداني وتمويل بناء 200 ألف وحدة سكنية

في شأن السكن، يقترح زهران ممداني إصدار 70 مليار دولار إضافية من الديون البلدية على مدى 10 سنوات، بالإضافة إلى 30 مليار دولار تخطط مدينة نيويورك لإنفاقها فعلا، لتمويل بناء 200 ألف وحدة سكنية مُثبّتة الإيجار.

وتستجيب هذه الخطة لآمال العديد من سكان المدينة الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المعيشة في نيويورك، في وقت لا يستطيع القطاع الخاص لوحده أن يحل مشكلة نقص المساكن بأسعار معقولة.

في المقابل، يستبعد أندرو راين، رئيس لجنة ميزانية المواطنين، وهي مؤسسة بحثية مدنية، أن يُوفر المقترح 200 ألف وحدة سكنية، بالنظر للتضخم وتكاليف البناء الحالية.

ودعا راين، وفق ما نقلته عنه وول ستريت جورنال، لاتباع نهج أكثر فعالية من حيث التكلفة بإشراك القطاع الخاص بشكل يراعي القدرة المالية للمدينة التي لا تتحمل خطة اقتراض قدرها 70 مليار دولار، كما أن هذه الخطوة بدورها تحتاج لتعاون حاكمة الولاية ومجلسها التشريعي.

ممداني وتجميد الإيجارات

لكن الإجراء الذي يبدو أنه قابل للتطبيق الفوري من دون مشاكل مالية أو قانونية بالنسبة لزهران ممداني هو تجميد الإيجارات على الوحدات السكنية ذات الإيجار الثابت لمدة 4 سنوات، وتعتبر تلك الخطوة مناسبة للمستأجرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

لكن مالكي العقارات يرفضون تجميد الإيجارات لأنه يعني تناقص المواد لتغطية زيادات تكاليف تشغيل الوحدات السكينة وتغطية التضخم، كما أنه يقلل من قدرتهم على الاستثمار في صيانة وحداتهم التي ستزداد، مما قد يضطر البعض إلى سحب وحداتهم من السوق.

وبالنسبة للتفعيل هذا الإجراء فإن ممداني لديه القدرة الفورية على ذلك من دون الحاجة لموافقة جهات أخرى في الولاية، إذ بإمكانه تعيين 8 أعضاء في مجلس إرشادات الإيجار، وأن يحصل على الأصوات المطلوبة لإقرار أي إرشادات إيجارية.

ومن المتوقع أن ينجم عن هذا القرار كلفة سنوية قد تصل إلى 3 مليارات دولار لمساعدة مالكي المباني المُثبتة الإيجارات، والمُشيدة بدعم حكومي، لتغطية التزاماتهم بخدمة الديون ومواصلة صيانة الوحدات السكنية.

ممداني ومجانية النقل

وفي برنامجه الانتخابي الجريء، اقترح زهران ممداني أن تصبح حافلات هيئة النقل الحضرية في نيويورك مجانية وأكثر سرعة من أجل تعزيز السلامة والموثوقية.

إعلان

ومن شأن هذا القرار، في نظر تشارلز كومانوف، وهو خبير اقتصادي في مجال النقل، أن يُحقق فوائد تُقدر بنحو مليار دولار سنويا، يتمثل الجزء الأكبر منها في توفير الركاب 36 مليون ساعة سنويًا، أي ما يعادل 660 مليون دولار سنويًا، بفضل الحافلات الأسرع.

لكن ممداني لا يملك صلاحية إقرار أسعار النقل إذ يُحددها مجلس إدارة هيئة النقل الحضرية، الذي يُعيّن العمدة 4 أعضاء فيه، كما دأبت المدينة على استخدام أسعار الحافلات والمترو لتغطية كلفة بناء وإصلاح نظام النقل، وهو ما يثير تساؤلات حول من سيتولى تلك الكلفة.

كما أن هيئة النقل الحضرية، تواجه عجزًا دوريا في الميزانية قدره 3 مليارات دولار عند نفاد المساعدات الفدرالية التي تلقتها خلال جائحة كورونا.