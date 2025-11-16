البطالة ترتفع في مصر إلى 6.4% في الربع الثالث

زاد معدل البطالة في مصر إلى 6.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري من 6.1% في الربع السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الأحد.

وبلغ حجم قوة العمل 34.72 مليون فرد مقابل 33.61 مليونا في الربع الثالث بزيادة 3.3% عن الربع الثاني، وبلغت قوة العمل في الحضر 15.205 مليون فرد، في حين بلغت في الريف 19.52 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.99 مليون فرد للذكور، في حين بلغت للإناث 7.72 مليونا.

المتعطلون

بلغ معدل البطالة بين الذكور 4% من إجمالي الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي، في حين كان 3.5% في الربع السابق مقابل 4.2% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل البطالة بين الإناث 15% من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي، في حين كان 15.8% في الربع السابق مقابل 18.2% في الربع المماثل من العام السابق.

أداء القطاع الخاص

يشار إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد أخف انكماش في 3 أشهر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ انخفضت الطلبات الجديدة والإنتاج بوتيرة أبطأ حسبما أظهر مؤشر مديري المشتريات لمصر التابع لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال أوائل الشهر الجاري.

وارتفع المؤشر إلى 49.2 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 48.8 في سبتمبر/أيلول، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ومع ذلك كانت القراءة أعلى من متوسط السلسلة البالغ 48.2، مما يشير إلى تراجع طفيف في أوضاع الأعمال.

وجاء قطاع الصناعات التحويلية في الصدارة، مسجلا زيادة طفيفة في حجم الطلبات الجديدة، في حين واجهت قطاعات أخرى مثل الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة والبناء نشاطا أضعف، وكان الانخفاض العام في الأعمال الجديدة هو الأقل حدة في 5 أشهر.