البطالة ترتفع في مصر إلى 6.4% في الربع الثالث

Egyptians shop for food at a popular market in Cairo, Egypt, Thursday, June 27, 2013. Opponents of the country's Islamist President Mohammed Morsi are hoping to bring out massive crowds Sunday, saying they have tapped into widespread discontent over economic woes, rising prices and unemployment, power cuts and lack of security. In a televised speech late Wednesday, Morsi told his opponents to use elections not protests to try to change the government and said the military should focus on its role as the nation's defenders in a nationally televised address on Wednesday, days before the opposition plans massive street rallies aimed at removing him from office. (AP Photo/Hassan Ammar)
البطالة في مصر ارتفعت في الربع الثالث (أسوشيتد برس)
Published On 16/11/2025
آخر تحديث: 14:41 (توقيت مكة)

زاد معدل البطالة في مصر إلى 6.4% في الربع الثالث من العام الجاري من 6.1% في الربع السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم.

بلغ حجم قوة العمل 34.72 مليون فرد مقابل 33.61 مليون فرد في الربع الثالث بزيادة 3.3% عن الربع الثاني، وبلغت قوة العمل في الحضر 15.205 مليون فرد بينما بلغت في الريف 19.52 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.99 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7.72 مليون فرد.

المتعطلون

بلغ معدل البـطالة بين الذكور 4% من إجمالى الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان  3.5% في الربع السابق مقابل 4.2% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل البطالة بين الإناث 15% من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي، بينما كان 15.8% في الربع السابق مقابل 18.2% في الربع المماثل من العام السابق.

أداء القطاع الخاص

يشار إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد أخف انكماش في 3 أشهر في أكتوبر/ تشرين الأول، إذ انخفضت الطلبات الجديدة والإنتاج بوتيرة أبطأ، حسبما أظهر مؤشر مديري المشتريات لمصر التابع لمجموعة ستاندرد اند بورز غلوبال أوائل الشهر الجاري.

وارتفع المؤشر إلى 49.2 في أكتوبر/ تشرين الأول من 48.8 في سبتمبر/ أيلول، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ومع ذلك، كانت القراءة أعلى من متوسط السلسلة البالغ 48.2، مما يشير إلى تراجع طفيف في أوضاع الأعمال.

وجاء قطاع الصناعات التحويلية في الصدارة، مسجلا زيادة طفيفة في حجم الطلبات الجديدة، في حين واجهت قطاعات أخرى مثل الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة والبناء نشاطا أضعف. وكان الانخفاض العام في الأعمال الجديدة هو الأقل حدة في خمسة أشهر.

المصدر: الجزيرة + رويترز

