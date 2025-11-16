البطالة ترتفع في مصر إلى 6.4% في الربع الثالث

زاد معدل البطالة في مصر إلى 6.4% في الربع الثالث من العام الجاري من 6.1% في الربع السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم.

بلغ حجم قوة العمل 34.72 مليون فرد مقابل 33.61 مليون فرد في الربع الثالث بزيادة 3.3% عن الربع الثاني، وبلغت قوة العمل في الحضر 15.205 مليون فرد بينما بلغت في الريف 19.52 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.99 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7.72 مليون فرد.

المتعطلون

بلغ معدل البـطالة بين الذكور 4% من إجمالى الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 3.5% في الربع السابق مقابل 4.2% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل البطالة بين الإناث 15% من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي، بينما كان 15.8% في الربع السابق مقابل 18.2% في الربع المماثل من العام السابق.

أداء القطاع الخاص

يشار إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد أخف انكماش في 3 أشهر في أكتوبر/ تشرين الأول، إذ انخفضت الطلبات الجديدة والإنتاج بوتيرة أبطأ، حسبما أظهر مؤشر مديري المشتريات لمصر التابع لمجموعة ستاندرد اند بورز غلوبال أوائل الشهر الجاري.

وارتفع المؤشر إلى 49.2 في أكتوبر/ تشرين الأول من 48.8 في سبتمبر/ أيلول، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ومع ذلك، كانت القراءة أعلى من متوسط السلسلة البالغ 48.2، مما يشير إلى تراجع طفيف في أوضاع الأعمال.

وجاء قطاع الصناعات التحويلية في الصدارة، مسجلا زيادة طفيفة في حجم الطلبات الجديدة، في حين واجهت قطاعات أخرى مثل الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة والبناء نشاطا أضعف. وكان الانخفاض العام في الأعمال الجديدة هو الأقل حدة في خمسة أشهر.